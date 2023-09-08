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Ханой поддерживает предприятия в освоении новых рынков
С этой целью муниципальный Народный комитет будет уделять особое внимание оказанию помощи предприятиям в расширении рынков сбыта. Ассоциациям и предприятиям будет оказана поддержка в освоении традиционных рынков и изучении потенциальных рынков, таких как Северная Европа, Восточная Европа, Западная Азия, Южная Азия, Африка и Латинская Америка.
Город также будет способствовать распространению информации о соглашениях о свободной торговле, чтобы предприятия могли понять проблемы и возможности расширения производства и инвестиций, цепочек связей, рынков и экспорта. Будет повышена эффективность мероприятий по продвижению торговли, а также стимулированию потребления на внутреннем рынке, сокращению товарных запасов и налаживанию связей между отечественными предприятиями и зарубежными с целью получения заказов через ярмарки и выставки.
Ханой продолжит оказывать поддержку отечественным предприятиям, участвующим в цепочках поставок предприятий ПИИ и крупных глобальных предприятий. Предприятиям будет оказано содействие в цифровой трансформации, применении и передаче технологий, создании моделей умных фабрик и зеленого производства, а также в процедурах таможенного оформления на пограничных пунктах пропуска.
Город будет создавать благоприятные условия для доступа предприятий к источникам кредитного капитала с разумными процентными ставками, чтобы они могли поддерживать и развивать производство и бизнес.
Будет продолжено совершенствование инвестиционной среды для привлечения инвестиций в высокотехнологичные и поддерживающие отрасли, а также иностранных инвестиций, связанных с целями устойчивого развития. Приоритет будет отдаваться квалифицированным проектам с добавленной стоимостью и конкурентоспособной продукцией, с акцентом на высокотехнологичные и поддерживающие отрасли, использующие современные и экологически чистые технологии.
Что касается развития производственной и деловой инфраструктуры, то Ханой пересмотрит и устранит препятствия, связанные с промышленными кластерами, и планирует начать строительство 20 промышленных кластеров в 2023 году.
Это позволит решить трудности для бизнеса с точки зрения земли, капитала, рынка, инвестиций и логистики.
Город ускорит реализацию проектов, включая проект по поддержке малых и средних предприятий на 2021-2025 годы и проект по поддержке стартапов в городе на 2019-2025 годы, а также план по поддержке малых и средних предприятий в области цифровой трансформации на 2021-2025 годы.
Для привлечения большего числа инвесторов власти Ханоя будет продвигать административную реформу, добиваясь сокращения не менее 20% внутренних административных процедур и не менее 20% затрат на соблюдение требований, связанных с предпринимательской деятельностью.