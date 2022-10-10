Ханой планирует развивать города-спутники

Ханой планирует развивать городские районы-спутники в рамках усилий по расширению местного пространства и снижению давления из-за перенаселенности центральной части города.

В своем плане развития на 2030 год с видением на 2050 год Ханой запланировал создание 5 городских районов-спутников, а именно Шонтай, Хоалак, Суанмай, Фусуйен и Шоксон, общей площадью 25.000 га.

Этот шаг был направлен на то, чтобы ускорить выход из переполненного города, уменьшить заторы на дорогах и загрязнение окружающей среды, а также улучшить сбалансированное развитие между центром города и пригородами, способствуя индустриализации Ханоя и связям с региональными провинциями.

Однако после многих лет планирования эти области еще не завершены.

Хоалак, расположенный в районах Тхатьтхат и Куокоай, а также городке Шонтай, является крупнейшим и старейшим из 5 с площадью 17.274 га и населением около 600.000 человек. Он включает в себя кампус Вьетнамского национального университета в Ханое и знаменитый парк высоких технологий Хоалак.

Здесь находятся многочисленные ведущие вьетнамские корпорации, такие как Viettel, VNPT, FPT и TH Group, а также крупные иностранные инвесторы, особенно из Республики Корея и Японии.

Эти проекты занимают лишь небольшую часть его общей площади, в то время как большая часть еще не расчищена.

Кроме того, отсутствие полностью развитой инфраструктуры, особенно с точки зрения транспорта, привело к отсутствию надлежащего сообщения между Хоалаком и другими регионами.

Ожидается, что спутниковая зона Фусуен станет центром промышленности и услуг города на юге, где расположены порты и логистические центры. Она также развивается как многофункциональный городской район для образования, здравоохранения, развлечений и торговых услуг, чтобы способствовать урбанизации южного Ханоя, но он совсем не похожа на современный городской район после того, как план был обнародован 10 лет назад.

По словам Ла Хонг Шона, заместителя главы бюро по планированию и управлению городами-спутниками и развитием сельских районов Управления планирования и архитектуры Ханоя, глядя на мировую практику, региональное планирование и модели городов-спутников доказали свою эффективность в решении долгосрочных городских проблем. По его словам, они способствовали переселению жителей центральной части города в города-спутники, уменьшили перенаселенность внутренних районов и решили многие проблемы основного города, который уже был перегружен из-за интенсивного движения, отсутствия школ и загрязнения.

Нго Чунг Хай, заместитель председателя Вьетнамской ассоциации планирования и развития Ханоя, отметил, что для Ханоя крайне важно иметь более открытый взгляд на модель города-спутника, пытаясь призвать общество к участию в развитии инфраструктуры. Опора на государство потенциально может привести к задержкам в развитии инфраструктуры.

Бывший директор Института городского планирования Ханоя Ла Тхи Ким Нган добавила, что планирование ничего не стоит, если оно не соответствует действительности. Она предположила, что планирование должно сопровождаться предоставлением ресурсов, решимостью и дорожной картой для реализации.

Городу также необходимо ускорить прогресс и улучшить региональное планирование, чтобы обеспечить общее планирование для городов-спутников. Задержки в этом процессе повлияют на привлечение инвестиций и планы социально-экономического развития.