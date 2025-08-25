НОВОСТИ
Ханой планирует привлечь стратегических инвесторов с помощью сильных стимулов
В соответствии с резолюцией, Ханой сосредоточен на создании благоприятных условий и предоставлении сильных стимулов инвесторам в области исследований и разработок (R&D), передачи технологий и высококачественной подготовки рабочей силы. Город считает, что эти отрасли имеют решающее значение для построения современной, устойчивой экономики и укрепления своих позиций в качестве инновационного центра в регионе.
Согласно официальному сообщению, Министерству финансов поручено рассмотреть и составить список проектов, привлекающих стратегических инвесторов, в соответствии с Законом о капитале и резолюцией № 17/2025.
Также будут разработаны процедуры публикации информации о проекте, отбора инвесторов и механизмы мониторинга и оценки обязательств.В то же время городской совет по управлению парками высоких технологий и промышленными зонами будет играть ведущую роль в привлечении стратегических инвесторов в эти области.
Он будет объявлять о приоритетных проектах, определять требования инвесторов и осуществлять надзор за проектными заявками и инвестиционными процедурами.Налоговые органы будут направлять и внедрять льготную налоговую политику для стратегических инвесторов, обеспечивая при этом прозрачность и соответствие требованиям.
Таможенный департамент Региона I будет обеспечивать упрощенные и льготные таможенные процедуры, способствующие быстрому и прозрачному оформлению товаров для стратегических инвестиционных проектов. Кроме того, муниципальным департаментам и местным администрациям поручено рассмотреть и предложить проекты в приоритетных секторах.