Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Ханой планирует привлечь стратегических инвесторов с помощью сильных стимулов

Народный комитет Ханоя опубликовал официальное обращение, в котором просит свои департаменты и агентства пересмотреть и разработать стимулы для привлечения стратегических инвесторов. Этот шаг является частью усилий города по реализации резолюции муниципального народного совета № 17/2025/NQ-HDND о привлечении стратегических инвесторов.

В соответствии с резолюцией, Ханой сосредоточен на создании благоприятных условий и предоставлении сильных стимулов инвесторам в области исследований и разработок (R&D), передачи технологий и высококачественной подготовки рабочей силы. Город считает, что эти отрасли имеют решающее значение для построения современной, устойчивой экономики и укрепления своих позиций в качестве инновационного центра в регионе.

Согласно официальному сообщению, Министерству финансов поручено рассмотреть и составить список проектов, привлекающих стратегических инвесторов, в соответствии с Законом о капитале и резолюцией № 17/2025.

Также будут разработаны процедуры публикации информации о проекте, отбора инвесторов и механизмы мониторинга и оценки обязательств.В то же время городской совет по управлению парками высоких технологий и промышленными зонами будет играть ведущую роль в привлечении стратегических инвесторов в эти области.

Он будет объявлять о приоритетных проектах, определять требования инвесторов и осуществлять надзор за проектными заявками и инвестиционными процедурами.Налоговые органы будут направлять и внедрять льготную налоговую политику для стратегических инвесторов, обеспечивая при этом прозрачность и соответствие требованиям.

Таможенный департамент Региона I будет обеспечивать упрощенные и льготные таможенные процедуры, способствующие быстрому и прозрачному оформлению товаров для стратегических инвестиционных проектов. Кроме того, муниципальным департаментам и местным администрациям поручено рассмотреть и предложить проекты в приоритетных секторах.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Колонна танков Т-90 на репетиции парада

Колонна танков Т-90 на репетиции парада

В 20:00 24 августа на площади Ба Динь в Ханое состоялась вторая генеральная репетиция военного парада, посвящённого 80-летию успешной Августовской революции и Дню независимости, который отмечается 2 сентября. В мероприятии приняли участие современные образцы вооружений и военной техники Вьетнама, среди которых особое внимание привлекла колонна танков Т-90 - одних из самых современных танков в мире.
ПОДРОБНЕЕ

Top