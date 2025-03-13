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Ханой планирует преобразовать реку Толить в зеленое пространство
Для обеспечения согласованности проекта Департаменту планирования и архитектуры и Институту градостроительного проектирования совместно с Sun Group доработать проектный план, чтобы он соответствовал уже реализуемым городским программам и планам. Городские власти также распорядились обновить и интегрировать проект в утвержденный Детальный проект планирования берегов реки Толить в масштабе 1/500 для участков 1, 2 и 3, который был одобрен городским народным комитетом; обновить благоустройство берегов реки Толить в проекте «Восстановление качества окружающей среды и развитие системы четырех внутригородских рек: Толить, Кимнгуи, Лу, Шет».
Кроме того, ответственным ведомствам было поручено разработать технологические решения для очистки речного дна; рассмотреть возможность использования реки Толить в качестве резервуара для воды во время наводнений; oценить взаимодействие систем технической инфраструктуры по маршруту с вариантами проектирования; провести дополнительные исследования берегов реки по обеим сторонам для создания пространства с множеством
пейзажей, а также расширить водную поверхность реки Толить и создать земельные фонды для развития общественных служб; согласовать план отчетности, который будет направлен городскому народному комитету для рассмотрения.
Финансовому департаменту города было поручено изучить механизм финансирования проекта (по схеме BT – «строительство–передача») и представить предложения на рассмотрение городских властей.
Кроме того, Народный комитет Ханоя только что утвердил политику инвестирования в проект по строительству и совершенствованию системы сбора сточных вод вокруг Западного озера. Бюджет проекта составляет более 99 миллиардов донгов и финансируется из бюджета района Тэйхо.
Проект, реализуемый в период 2025–2027 годов, направлен на создание системы канализационного сбора и насосных станций, которые будут подключены к существующей системе очистки сточных вод Западного озера (этапы 1 и 2), служить как основа для строительства полностью отдельной системы отвода сточных вод вокруг озера; обеспечение возможности развития и расширения дренажной системы территории. Таким образом полностью решается проблема сброса загрязняющих веществ в озеро, что способствует улучшению и восстановлению экологии данной местности.