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Ханой планирует запустить технологическую биржу в начале 2026 года
Ожидается, что платформа создаст прозрачный и эффективный рынок передачи технологий, объединив поставщиков, потребителей и регулирующие органы.
Биржа будет функционировать по модели государственно-частного партнёрства: государство обеспечит финансирование инфраструктуры, а управление будет передано отобранным частным предприятиям.
Фам Дык Нгием, заместитель директора Департамента стартапов и технологических предприятий Министерства науки и технологий, подчеркнул важность развития профессиональных брокерских услуг для обеспечения эффективной работы биржи.
Председатель муниципального комитета Отечественного фронта Вьетнама Нгуен Лан Хыонг отметила, что деятельность биржи имеет большое значение для социально-экономического развития столицы и способствует превращению Ханоя в региональный и международный инновационный центр.
Она также акцентировала внимание на необходимости обеспечения прозрачности и равного доступа к информации, а также на поддержке разработки технологических продуктов с высокой прикладной ценностью в таких сферах, как охрана окружающей среды, транспорт и социальное обеспечение.