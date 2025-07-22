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НОВОСТИ

Ханой планирует запустить технологическую биржу в начале 2026 года

Ханой планирует запустить технологическую биржу в начале 2026 года в рамках усилий по продвижению инноваций и коммерциализации НИОКР, а также ускорению перехода города к экономике, основанной на знаниях. На общественном обсуждении, состоявшемся 18 июля, проекта резолюции Городского народного совета об утверждении создания технологической биржи, Департамент науки и технологий заявил, что Ханой на протяжении нескольких лет готовился к реализации данного проекта. Модель биржи была обновлена в соответствии с государственной политикой в области развития науки, технологий и цифровой трансформации.

Ожидается, что платформа создаст прозрачный и эффективный рынок передачи технологий, объединив поставщиков, потребителей и регулирующие органы.

Биржа будет функционировать по модели государственно-частного партнёрства: государство обеспечит финансирование инфраструктуры, а управление будет передано отобранным частным предприятиям.

Фам Дык Нгием, заместитель директора Департамента стартапов и технологических предприятий Министерства науки и технологий, подчеркнул важность развития профессиональных брокерских услуг для обеспечения эффективной работы биржи.

Председатель муниципального комитета Отечественного фронта Вьетнама Нгуен Лан Хыонг отметила, что деятельность биржи имеет большое значение для социально-экономического развития столицы и способствует превращению Ханоя в региональный и международный инновационный центр.

Она также акцентировала внимание на необходимости обеспечения прозрачности и равного доступа к информации, а также на поддержке разработки технологических продуктов с высокой прикладной ценностью в таких сферах, как охрана окружающей среды, транспорт и социальное обеспечение.

ИЖВ/ВИА

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