Ханой планирует две ночные пешеходные зоны в районе Бадинь

Вид на озеро Чукбать. Фото: ВИА

Народный комитет района Бадинь внес предложение в Народный комитет Ханоя об организации двух ночных пешеходных зон вокруг озера Нгокхань и полуострова Даонгок-Нгыса на озере Чукбать.

Пешеходная зона вокруг озера Нгокхань в районе Нгоккхань составляет около 340 м в длину и включает улицу Фам Хи Тхонг и 8 ответвлений, соединяющих озеро Нгокхань с улицами Ким Ма, Нгуен Чи Тхань и Ла Тхань.

По выходным и во время фестивалей будет организовано больше киосков, а также развлекательных и уличных арт-мероприятий.

Пространство будет открыто с 9:00 до 22:00 по пятницам, субботам и воскресеньям. Затем местные власти рассмотрят вопрос об открытии улицы на всю неделю.

Между тем, район Даонгок-Нгыса, охватывающий 7 улиц в районе Чукбать, будет закрыт с 19:00 до полуночи, чтобы служить зоной питания каждую пятницу, субботу и воскресенье.

В долгосрочной перспективе округ рассмотрит возможность открытия зоны питания каждый день и запрета движения транспорта с 19:00 до 5:00 следующего дня.

Этот район уже давно является популярным центром питания для местных и иностранных посетителей, собирая около 400 человек в дневное время и до 600 человек в ночное время.

Местные власти планируют организовать больше ярмарок, знакомящих с местными деликатесами, а также уличные культурные и художественные мероприятия по выходным и фестивалям.

Председатель Народного комитета Бадинь Та Нам Чиен сказал, что почти все домохозяйства в проектных районах поддержали организацию пространств.