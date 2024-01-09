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НОВОСТИ

Ханой отмечен в двух категориях ведущей премии TripAdvisor

Ханой был отмечен в двух категориях конкурса «Самый лучший выбор путешественников в 2023 году» по версии TripAdvisor - крупнейшей в мире туристической платформы.
  Озеро Хоанкием в Ханое. Фото: internet  
В частности, столица занимает третье место среди 20 лучших гастрономических направлений и 17-е место среди 25 популярных направлений.

В своем описании города сайт отметил, что «Ханой - очаровательная вьетнамская столица, сохранившая Старый квартал, памятники и колониальную архитектуру, но при этом оставив место для современного развития». Ханой, возможно, и отказался от нескольких прежних названий, включая Тхангоонг, или «взлетающий дракон», но он не забыл своего прошлого, о чем свидетельствуют такие достопримечательности, как мавзолей Хо Ши Мина и тюрьма Хоало. Озера, парки, тенистые бульвары и более 600 храмов и пагод добавляют привлекательности этому городу, который легко исследовать на такси».

Среди известных блюд Ханоя - фо (суп с лапшой), бунча (свинина на гриле с вермишелью), бань куон (рисовые блинчики), баньми (вьетнамские багеты) и кафе чынг (кофе с яйцом).

«Самый лучший выбор путешественников в 2023 году» - ежегодная награда от Tripadvisor. Награда присуждается тем направлениям, чьи отели, рестораны и достопримечательности получили большое количество отзывов и мнений от сообщества в течение 12 месяцев.

Менее 1% из 8 миллионов объявлений Tripadvisor получают эту награду, что свидетельствует о высшем уровне совершенства в сфере путешествий.

ВИА/ИЖВ

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