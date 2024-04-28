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Ханой отметит 70-летие победы при Дьенбьенфу музыкальными и художественными представлениями

Столица Ханой готовится отметить 70-ю годовщину победы при Дьенбьенфу (7 мая) серией музыкальных и художественных шоу. Вечером 4 мая в Театре современного искусства Вьетнама состоится музыкальное шоу под названием "Воспоминания о Дьенбьене" под руководством народного артиста Чан Бинь и его команды.

Это шоу обещает вернуть зрителей на семь десятилетий назад благодаря уникальному сочетанию героизма и романтики. Мероприятие, на котором звучат патриотические песни, отсылающие к историческому периоду, призвано возродить национальную гордость среди вьетнамской молодежи и дать представление об историческом значении этой победы.

Вьетнамская цирковая федерация (VCF) также объявила о серии представлений, запланированных на 4, 5, 11 и 12 мая в доме № 67-69 по улице Чан Нян Тонг.

Директор VCF народный артист Тонг Тоан Тханг сказал, что эти цирковые номера выходят за рамки простого развлечения. Они дают артистам возможность выразить глубокую благодарность тем, кто пожертвовал собой ради независимости и свободы страны.

В шоу будет использовано захватывающее цирковое искусство, чтобы передать мощное послание об этом решающем моменте в истории Вьетнама, сказал он, добавив, что ветераны войны, которые участвовали в кампании Дьенбьенфу, будут приглашены поделиться своими воспоминаниями и историями, чтобы наследие победы при Дьенбьенфу продолжало жить.

ИЖВ/ВИА

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