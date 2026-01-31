Ханой открыл выставку, представляющую инновационные изделия народных ремесел

Посетители выставки на туристическом объекте ремесленной деревни по изготовлению благовоний Куангфукау. Фото: ВИА

Мероприятие организовано совместно Департаментом промышленности и торговли Ханоя и Народным комитетом общины Ынгтхиен в рамках событий, посвященных встрече Лунного Нового года 2026 - года Огненной Лошади.

На выставке представлено около 60 стандартных стендов и общая экспозиционная зона, эквивалентная 30 стендам, где демонстрируются сотни изделий народных ремесел, коллекций и новых дизайнерских разработок. Выполненные из разнообразных материалов - бамбука, ротанга, дерева и благовоний, экспонаты включают сувениры, предметы интерьера и праздничную продукцию для встречи Тэта.

Примечательно, что, сохраняя традиционные культурные ценности, представленные изделия одновременно несут в себе современные, креативные и экологичные дизайнерские подходы, отвечающие актуальным потребительским тенденциям и требованиям рынка.

Выступая на церемонии открытия, заместитель директора Департамента промышленности и торговли Ханоя Нгуен Динь Тханг отметил, что выставка является практическим мероприятием в честь успешного проведения XIV всевьетнамского съезда Партии. Она отражает твёрдую приверженность столицы делу сохранения и популяризации ценностей традиционных ремесленных деревень, а также содействия инновациям и международной интеграции на новом этапе развития.

Он также добавил, что мероприятие направлено на поддержку производителей, кооперативов и предприятий ремесленного сектора, чтобы они могли напрямую выходить к потребителям и расширять каналы сбыта, особенно в период пика предновогодних покупок.

Вице-председатель Народного комитета общины Ынгтиен Нгуен Ань Туан подчеркнул, что деревня благовоний Куангфукау давно признана одной из наиболее знаковых традиционных ремесленных деревень Ханоя и тесно связана с изготовлением благовоний, глубоко укорененным в духовной и культурной идентичности вьетнамцев.

По словам Нгуен Ань Туана, выбор этой площадки в качестве места проведения не только создает яркое выставочное пространство, но и способствует чествованию ремесленного наследия, а также продвижению образа общины Ынгтиен среди посетителей и партнеров внутри страны и за рубежом.

Выставка продлится до 1 февраля.