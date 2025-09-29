Ханой откроет магазин на Shopee для стимулирования электронной коммерции столицы

Ханой откроет магазин на Shopee, где будут представлены фирменные местные товары и продукция, сертифицированная по городской программе «Одна община — один продукт» (OCOP). Фото: ВИA

23 сентября заместитель председателя Народного комитета Ханоя Чыонг Вьет Зунг подписал План № 256/KH-UBND о пилотном запуске программы «Цифровая витрина - повышение потенциала столичных торговцев». Первым шагом станет открытие магазина на Shopee, где будут представлены фирменные местные товары, а также продукция, сертифицированная по городской программе «Одна община - один продукт» (OCOP).К концу 2025 года Ханой ставит цель вывести на платформу более 60% товарных категорий программы OCOP (за исключением свежей и переработанной сельскохозяйственной и водной продукции). Все участвующие предприятия будут обязаны внедрять цифровые инструменты, такие как электронные подписи, электронные контракты, электронные счета-фактуры и системы отслеживания продукции. Кроме того, им будет предоставлено обучение по эффективному управлению онлайн-магазинами.В период с 2026 по 2030 год программа будет расширена на большее количество предприятий по всему городу и диверсифицирована на различные платформы, включая социальные сети и трансграничные каналы электронной коммерции. Город также планирует связать свою Технологическую биржу с Магазином столичных товаров Ханоя для лучшей интеграции научно-технических инноваций с торговлей.К 2030 году Ханой намерен вывести на платформу все товарные группы программы OCOP и как минимум 50% других местных предприятий. Участвующие компании получат поддержку в регистрации товарных знаков, логотипов, географических указаний и прав интеллектуальной собственности, что обеспечит защиту бренда и доверие потребителей.Программа также будет расширена на региональное сотрудничество: планируется создание «Магазина товаров столичного региона» для стимулирования цифрового экономического роста в северных провинциях.Департаменты науки и технологий, промышленности и торговли, а также сельского хозяйства и охраны окружающей среды будут координировать реализацию проекта, при этом платформа Shopee обеспечит техническую поддержку и покроет все расходы на пилотный этап. Ханой также окажет содействие участвующим предприятиям через мероприятия по продвижению торговли, обучение и коммуникационные кампании, направленные на вовлечение общественности и привлечение большего числа компаний.