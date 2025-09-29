Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Ханой откроет магазин на Shopee для стимулирования электронной коммерции столицы

В этом году Ханой откроет официальный магазин на платформе электронной коммерции Shopee в рамках усилий по развитию цифровой экономики столицы.
  Ханой откроет магазин на Shopee, где будут представлены фирменные местные товары и продукция, сертифицированная по городской программе «Одна община — один продукт» (OCOP). Фото: ВИA  
23 сентября заместитель председателя Народного комитета Ханоя Чыонг Вьет Зунг подписал План № 256/KH-UBND о пилотном запуске программы «Цифровая витрина - повышение потенциала столичных торговцев». Первым шагом станет открытие магазина на Shopee, где будут представлены фирменные местные товары, а также продукция, сертифицированная по городской программе «Одна община - один продукт» (OCOP).

К концу 2025 года Ханой ставит цель вывести на платформу более 60% товарных категорий программы OCOP (за исключением свежей и переработанной сельскохозяйственной и водной продукции). Все участвующие предприятия будут обязаны внедрять цифровые инструменты, такие как электронные подписи, электронные контракты, электронные счета-фактуры и системы отслеживания продукции. Кроме того, им будет предоставлено обучение по эффективному управлению онлайн-магазинами.

В период с 2026 по 2030 год программа будет расширена на большее количество предприятий по всему городу и диверсифицирована на различные платформы, включая социальные сети и трансграничные каналы электронной коммерции. Город также планирует связать свою Технологическую биржу с Магазином столичных товаров Ханоя для лучшей интеграции научно-технических инноваций с торговлей.

К 2030 году Ханой намерен вывести на платформу все товарные группы программы OCOP и как минимум 50% других местных предприятий. Участвующие компании получат поддержку в регистрации товарных знаков, логотипов, географических указаний и прав интеллектуальной собственности, что обеспечит защиту бренда и доверие потребителей.

Программа также будет расширена на региональное сотрудничество: планируется создание «Магазина товаров столичного региона» для стимулирования цифрового экономического роста в северных провинциях.

Департаменты науки и технологий, промышленности и торговли, а также сельского хозяйства и охраны окружающей среды будут координировать реализацию проекта, при этом платформа Shopee обеспечит техническую поддержку и покроет все расходы на пилотный этап. Ханой также окажет содействие участвующим предприятиям через мероприятия по продвижению торговли, обучение и коммуникационные кампании, направленные на вовлечение общественности и привлечение большего числа компаний.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам обозначил четыре направления деятельности Национального собрания

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам обозначил четыре направления деятельности Национального собрания

Генеральный секретарь партии То Лам принял участие в первом съезде партийной организации Национального собрания в Ханое 25 сентября, где он подчеркнул два требования и обозначил четыре основных направления деятельности Национального собрания в будущем.
ПОДРОБНЕЕ

Top