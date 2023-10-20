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Ханой осваивает культурный и сельскохозяйственный туризм в отдаленных районах
В частности, город уделяет приоритетное внимание инвестициям в туристические направления, связанные с объектами культурного наследия, ремесленными деревнями, сельскохозяйственным и сельским туризмом. Город стремится создавать туристские продукты, предлагающие захватывающий опыт, увлекательные истории, отражающие его уникальную культурную самобытность.
Отдаленный уезд Тханьчи, имеющего многовековую историю и богатые культурные традиции, находятся 154 культурно-исторические памятники, 45 традиционных праздников и 8 мест, связанных с революционными событиями.
В настоящее время Тханьчи разрабатывает модель выращивания экологически чистых овощей площадью 140 га, привлекая посетителей для экскурсий, осмотра достопримечательностей и шоппинга. Ханой также признал Дайан и Йенми туристическими направлениями городского уровня. Это сильные стороны, потенциал и благоприятные условия для продуктов культурного и сельскохозяйственного туризма.
Представитель департамента сообщил, что в ближайшее время департамент совместно с уездом Тханьчи и туристическими компаниями разработает экскурсионный маршрут, соединяющий центр Ханоя с Тханьчи, Тхыонгтин и Фусюйен.
Также предполагается инвестировать в парк спортивно-оздоровительного и экологического туризма Тханьчи площадью 707 га, развивать уникальные туристические продукты, связанные с культурно-историческими памятниками, ремесленными деревнями и живописными местами, развивать сельскохозяйственный и духовный туризм, продвигать программу "Одна община - один продукт" (OCOP) и кулинарный опыт, связанный с туризмом.
Чтобы превратить уезд Тханьчи в ключевое туристическое направление Ханоя в 2025-2030 годах, департамент будет сотрудничать с уездом в целях пропаганды цивилизованного поведения и общинного туризма среди местного населения.