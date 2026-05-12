Ханой одновременно разворачивает борьбу с контрафактной продукцией и нарушением прав интеллектуальной собственности
Управление поставило цель — в период с 7 по 30 мая 2026 года увеличить количество выявленных и рассмотренных нарушений как минимум на 20% по сравнению с маем 2025 года. При этом после 30 мая подразделения должны продолжить систематические и регулярные проверки на ключевых направлениях.
Сразу после выхода данного распоряжения силы рыночного надзора Ханоя уже выявили ряд нарушений. Так, 8 мая Отряд рыночного надзора №14 провёл внеплановую проверку торговой точки, реализующей модную одежду. В торговом хозяйстве Ау Дык Хьеу 2000 в квартале Вьетхынг сотрудники обнаружили 2844 изделия с признаками подделки товарных знаков “ADIDAS”, “LACOSTE”, “NIKE”, “BURBERRY” и “LOUIS VUITTON”. Общая стоимость партии оценивается в сотни миллионов донгов, а вся продукция была изъята для дальнейшего разбирательства в соответствии с законодательством.
Одновременно Отряд рыночного надзора №6 проверил торговое хозяйство Доан Куанг Фан в городском районе Мидинь квартала Тыльем. В ходе проверки было установлено отсутствие ценников на товарах, а также выявлено 530 изделий с признаками подделки брендов “Hermes”, “Louis Vuitton”, “Celine” и “Nike”. Общая стоимость продукции также оценивается в сотни миллионов донгов. Весь товар был временно изъят для дальнейшей проверки.
На практике работа по пресечению нарушений прав интеллектуальной собственности активно ведётся уже длительное время. Только в апреле 2026 года компетентные органы провели 368 проверок и рассмотрели 300 случаев нарушений. Общая сумма административных штрафов превысила 3,8 млрд донгов, а стоимость конфискованных и уничтоженных товаров, а также средств, направленных на устранение последствий нарушений, составила более 3,5 млрд донгов.
Особенно примечательно, что нарушения, связанные с контрафактной продукцией и посягательствами на интеллектуальную собственность, составили значительную долю — было выявлено 102 подобных правонарушения, а сумма штрафов превысила 943 млн донгов. Это свидетельствует о решимости властей защищать интеллектуальную собственность и обеспечивать добросовестную конкурентную среду. Подобные меры уже перестают быть временными кампаниями и постепенно становятся постоянным направлением работы органов рыночного надзора.