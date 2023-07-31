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Ханой объединяет ресурсы для инвестиций в развитие
В том числе 64,9 трлн. донгов из государственного бюджета (рост на 5%), 115,8 трлн. донгов из негосударственных источников (рост на 10,2%) и 14 трлн. донгов из прямых иностранных инвестиций (ПИИ) (рост на 11,6%).
Только во втором квартале объем инвестиций в развитие города достиг 113,3 трлн. донгов, увеличившись на 8,8% по сравнению с предыдущим годом, из которых на долю государственного капитала пришлось 32,9% (37,3 трлн. донгов, рост на 5,9%), негосударственного капитала - 60,4% (68,4 трлн. донгов, рост на 10,4%), прямых иностранных инвестиций - 6,7% (7,6 трлн. донгов, рост на 8,5%).
Из этой суммы 72 трлн. донгов было направлено на капитальное строительство, что составило 63,6% от общего объема инвестиций в развитие и увеличилось на 10,2% по сравнению с предыдущим годом; 29,6 трлн. донгов было направлено на основные фонды в производстве, что составило 26,1% и увеличилось на 7,3%.
Темпы строительства большинства ключевых и крупных проектов в столице были ускорены. Примером может служить проект городской железной дороги Ньон - Ханой, где к настоящему времени выполнено 76,5% объема работ.
Между тем, основные сегменты второй очереди строительства моста Виньтуй, перекинутого через реку Хонг (Красную) (мост Виньтуй 2) в Ханое, были соединены 30 мая.
По данным Ханойского Правления инвестиционно-строительных проектов дорожной инфраструктуры, после того, как будут соединены остальные сегменты моста, строительные подразделения завершат бетонную балюстраду, установят системы освещения и другие работы в рамках подготовки к открытию проекта до 2 сентября.
Мост Виньтуй 2, общий объем инвестиций в который составляет более 2,54 трлн. Донгов (109 млн. долл. США), финансируемый из городского бюджета, призван завершить строительство Кольцевой автодороги № 2 столицы и обеспечить связь между двумя берегами реки, а также соединить центр города с его северной и северо-восточной частями.
Недавно был также запущен проект кольцевой автодороги № 4 в столичном регионе Ханой. Общая протяженность трассы составит более 112 км, из которых около 58,2 км придется на Ханой, почти 19,3 км - на соседний Хынгуйен и около 35,3 км - на Бакнинь.
Общий объем инвестиций в проект составляет более 85 трлн. донгов (более 3,61 млрд. долл. США), из которых более 28,1 трлн. донгов финансируется из государственного бюджета.
К настоящему времени Народный комитет Ханоя утвердил три подпроекта и завершил экспертизу технико-экономического обоснования специализированных строительных организаций. Местные власти также выделили сотни миллиардов вьетнамских донгов на реализацию подпроектов.
Работы по расчистке земель, выплате компенсаций и переселению в районах, связанных с проектом, дали положительные результаты.
Что касается привлечения иностранных инвестиций, то за этот период в город поступило более 2,26 млрд. долларов США, из которых 75 млн. долларов США было вложено в 196 новых проектов. При этом 89 существующих проектов пополнили свой капитал на 209 млн. долл. США, а объем взносов в капитал и покупок акций иностранными инвесторами достиг 1,98 млрд. долл. США .