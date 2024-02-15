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Ханой обслужил 653.000 посетителей во время Tэт
Иностранные туристы в основном приезжают из Республики Корея, Китая, США, Индии, Франции, Великобритании, Германии и Японии.
Самыми посещаемыми местами были памятник и ландшафтный комплекс Хыонгшон, который обслужил 80.600 посетителей, Ван Миеу - Куок Ты Жам (Храм литературы) со 106.000 путешественников и императорская цитадель Тханглонг с 48.700 туристами.
Директор департамента Данг Хыонг Жанг отметил, что были проведены различные мероприятия по улучшению системы инфраструктуры в местных местах назначения и обеспечению безопасности и санитарии в туристических местах, таким образом, предоставляя лучшие услуги для посетителей.