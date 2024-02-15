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Ханой обслужил 653.000 посетителей во время Tэт

Столица Ханой за семь дней новогодних праздников с 8 по 14 января приняла около 653.000 гостей, что на 21,6% больше, чем в прошлом году, в том числе почти 103.000 иностранцев, что на 2,2% больше, чем в тот же период прошлого года, по данным городского Департамента туризма.
  Ханой принял около 653.000 посетителей во время семидневного праздника Лунного Нового года (Тэт). Фото: ВИA  
Департамент туризма города Ханой сообщил, что общий доход от туристической деятельности оценивается в 2,35 триллиона донгов (96,21 миллиона долларов США), что на 35,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Иностранные туристы в основном приезжают из Республики Корея, Китая, США, Индии, Франции, Великобритании, Германии и Японии.

Самыми посещаемыми местами были памятник и ландшафтный комплекс Хыонгшон, который обслужил 80.600 посетителей, Ван Миеу - Куок Ты Жам (Храм литературы) со 106.000 путешественников и императорская цитадель Тханглонг с 48.700 туристами.

Директор департамента Данг Хыонг Жанг отметил, что были проведены различные мероприятия по улучшению системы инфраструктуры в местных местах назначения и обеспечению безопасности и санитарии в туристических местах, таким образом, предоставляя лучшие услуги для посетителей.

ВИА/ИЖВ

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