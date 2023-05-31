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НОВОСТИ

Ханой обеспечит витамином А почти 400.000 детей

По данным муниципального департамента здравоохранения, около 400.000 детей в возрасте от 6 до 35 месяцев в Ханое получат витамин А во время кампании, которая пройдет с 1 по 2 июня.
  С 1 по 2 июня Ханой обеспечивает витамином А около 400.000 детей. Фото: tuoitrethudo.vn  
Кампания направлена на то, чтобы дать витамин А 99,8% детей в возрасте от 6 до 35 месяцев в два этапа в июне и декабре этого года.

Кроме того, более 95% детей в возрасте до пяти лет будут взвешены и измерены для выявления уклонений в весе, росте, выявления истощения и избыточного веса/ожирения.

Заместитель директора департамента Ву Као Кыонг попросил тщательно подготовиться к кампании, подчеркнув важность проведения скрининга перед введением витамина А детям.

По словам Кыонга, медицинский персонал, дающий детям витамин А, должен убедиться, что они следуют правильному протоколу, и вводить его соответствующей целевой группе с предписанной дозировкой.

Он добавил, что будут созданы инспекционные группы для оценки подготовки и проведения мероприятий кампании в рамках Дня микроэлементов (1-2 июня) в городе.

ИЖВ/ВИА

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