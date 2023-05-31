НОВОСТИ
Ханой обеспечит витамином А почти 400.000 детей
Кроме того, более 95% детей в возрасте до пяти лет будут взвешены и измерены для выявления уклонений в весе, росте, выявления истощения и избыточного веса/ожирения.
Заместитель директора департамента Ву Као Кыонг попросил тщательно подготовиться к кампании, подчеркнув важность проведения скрининга перед введением витамина А детям.
По словам Кыонга, медицинский персонал, дающий детям витамин А, должен убедиться, что они следуют правильному протоколу, и вводить его соответствующей целевой группе с предписанной дозировкой.
Он добавил, что будут созданы инспекционные группы для оценки подготовки и проведения мероприятий кампании в рамках Дня микроэлементов (1-2 июня) в городе.