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Ханой обеспечит безопасное и стабильное электроснабжение к Дню национальной независимости

Ханойская энергоэлектрическая компания (EVNHANOI) обещает безопасное и стабильное электроснабжение Ханоя во время четырехдневных праздников по поводу Дня национальной независимости.
  Иллюстративное изображение. Фото: ВИА  

Ханойская энергоэлектрическая компания (EVNHANOI) обещает безопасное и стабильное электроснабжение Ханоя во время четырехдневных праздников по поводу Дня национальной независимости.

Соответственно, EVNHANOI не будет останавливать или сокращать подачу электроэнергии для модернизации сетей высокого, среднего и низкого напряжения с 0:00 1 сентября до 12:00 4 сентября и в праздничные дни.

Она также будет работать с местными департаментами и агентствами, чтобы обеспечить безопасное и бесперебойное питание во время празднования.

EVNHANOI организовала круглосуточную работу персонала и подготовила меры для решения любых проблем.

Ее филиалам также было предложено проверить важные трансформаторные подстанции и линии электроснабжения, и направить персонал в определенные места.

Людям рекомендуется не запускать фейерверки вблизи линий электропередач и станций, а также не запускать небесные фонарики, воздушных змеев, игрушки и летательные аппараты вблизи линий электропередач.

В случае нарушений жители должны сообщать о них в центр обслуживания клиентов EVNHANOI по телефону 19001288, чтобы снизить риск гибели людей и порчи имущества.


ВИА

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