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НОВОСТИ

Ханой начинает вакцинацию против COVID-19 для детей в возрасте 5-11 лет

Дети получат две дозы одной и той же вакцины, причем вторая доза будет введена через 4 недели после первой. Дозировка составит 2 мл. для Pfizer и 0,25 мл. для Moderna.
  Фото для иллюстрации. (ВИА)  

Ранее, 31 марта, Министерство здравоохранения одобрило введение вакцины Moderna детям в возрасте от 5 до 12 лет.

Для этой возрастной группы одобрены две вакцины: Comirnaty от Pfizer/BioNtech и Spikevax от Moderna.

Эта кампания, которая продлится до конца июня, предназначена для 11,8 млн. детей, 8,2 млн. из которых еще не инфицированы SARS-CoV-2. Те, кто заразился вирусом, будут вакцинированы через 3 месяца после выздоровления.

Согласно информации Департамента здравоохранения Ханоя, в столице за последние 24 часа до 16:00 среды 13 апреля зарегистрировано 1.727 новых случаев заболевания COVID-19, в результате чего общее число инфицированных достигло 1.528.480 человек. Общее число смертей, связанных с COVID-19, составляет 1.389.

На 8 апреля в Ханое было введено более 18 млн. доз вакцин против COVID-19.


ВИА

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