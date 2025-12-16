Ханой нацелен на превращение Хоалак во «вьетнамскую Кремниевую долину»

Эта амбиция отражает стремление города развивать исследования мирового уровня, высокотехнологичное производство и динамичную стартап-экосистему, способную обеспечить долгосрочный рост.

Глава Правления по управлению высокотехнологичными и промышленными парками Ханоя Ву Суан Хунг отметил, что Хоалак был определён в качестве ключевого научно-технологического центра в рамках важнейших национальных стратегий, включая Резолюции Политбюро № 57 и № 15, а также обновлённый Закон о столице.

Основанный в 1998 году как первый во Вьетнаме высокотехнологичный парк, Хоалак в настоящее время объединяет 109 проектов с общим зарегистрированным капиталом около 116 трлн донгов (5 млрд долларов США), реализуемых ведущими отечественными и международными технологическими компаниями, такими как Viettel, FPT, Vingroup, VNPT, Nidec и Hanwha Aerospace, а также ключевыми институтами и университетами, включая Вьетнамо-корейский институт науки и технологий (VKIST), Национальный инновационный центр (NIC), Вьетнамский космический центр и Университет FPT.

Однако, по словам Ву Суан Хунга, Хоалак пока не раскрыл свой потенциал в полной мере. В парке насчитывается лишь около 80 лабораторий, а социальная и техническая инфраструктура, а также транспортная связанность остаются недостаточно развитыми для привлечения инвесторов и талантливых специалистов.

Наибольшей трудностью остаётся формирование целостной экосистемы, охватывающей весь цикл, от исследований и разработок до производства, при том что связи между университетами, научно-исследовательскими институтами и бизнесом по-прежнему носят фрагментарный характер.

Опираясь на опыт американской Кремниевой долины, Научного парка Синьчжу в Китайском Тайбэе и пекинского Чжунгуаньцуня, генеральный директор компании Bkav Нгуен Ты Куанг отметил, что для успешного развития технологических парков необходимы сильное руководство, технический университет мирового уровня, ведущие национальные компании и эффективно функционирующая система венчурного капитала.

Нгуен Ты Куанг отметил, что Хоалаку не хватает тесной связи с крупным техническим университетом. По его словам, парку также необходимо укреплять взаимодействие с инновационными зонами в центральной части города, чтобы сформировать модель «умного города» и создать непрерывное городское инновационное пространство.