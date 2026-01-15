Ханой направляет более 5,4 млрд донгов на поддержку малообеспеченных и нуждающихся семей к празднику Тэт

С целью заботы о жизни и благосостоянии уязвимых групп населения по случаю Лунного Нового года 2026 года Комитет Отечественного фронта Вьетнама города Ханоя совместно с Комитетом по мобилизации Фонда «Во имя бедных» города принял решение о распределении более 5,4 млрд донгов для вручения новогодних подарков домохозяйствам, находящимся на грани бедности, семьям в особо трудном жизненном положении и пожилым людям с трудными жизненными обстоятельствами на территории города.

Вручают новогодние подарки работникам, находящимся в трудном жизненном положении, по случаю Лунного Нового года (Тэт). Фото: ВИА

Вся сумма средств выделяется из городского Фонда «Во имя бедных» и направляется в 126 общин и кварталов, а также в Ассоциацию пожилых людей города для организации своевременной и адресной передачи новогодних подарков, что способствует тому, чтобы малообеспеченные семьи смогли встретить праздник Тэт в радостной и тёплой атмосфере.



Согласно плану распределения, город выделяет 5,28 млрд донгов на поддержку 5 280 новогодних подарочных наборов для домохозяйств, находящихся на грани бедности, и семей в особо трудном жизненном положении в общинах и кварталах. Стоимость каждого подарка составляет 1 млн донгов наличными; при этом каждый квартал получает по 30 подарков, а каждая община — по 50 подарков.



Наряду с этим, 300 пожилых людей, находящихся в особо трудном жизненном положении на территории города, также получат новогодние подарки в размере 500 тыс. донгов наличными на человека, на общую сумму 150 млн донгов. Передача подарков осуществляется через Ассоциацию пожилых людей города и должна быть завершена своевременно до наступления Лунного Нового года.



Забота о встрече Тэта для бедных и нуждающихся является деятельностью с глубоким гуманистическим значением, которая регулярно реализуется городом Ханоем в конце каждого года. Эти мероприятия способствуют распространению духа солидарности и взаимопомощи, отражая ответственность всей политической системы и сообщества за обеспечение социального обеспечения.



Комитет Отечественного фронта Вьетнама города Ханоя потребовал от комитетов Отечественного фронта Вьетнама на уровне общин и кварталов, а также от Ассоциации пожилых людей города использовать выделенные финансовые средства строго по назначению, адресно и эффективно, обеспечивая открытость, прозрачность и недопущение дублирования в процессе реализации.