Ханой намерен привлечь 4,5 млрд долларов США прямых иностранных инвестиций в 2026 году

Вид на Ханой. Столица активизирует торговое продвижение и будет популяризировать программу «Ханой - зелёное направление» для привлечения инвестиций и выхода на международные рынки. Фото: chinhphu.vn

Столица Вьетнама, Ханой, разработала планы по привлечению в текущем году порядка 4,5 млрд долларов США прямых иностранных инвестиций (ПИИ).

План, утверждённый Решением № 53/KH-UBND о международной экономической интеграции в 2026 году, направлен на создание импульса для быстрого и устойчивого роста при одновременном повышении конкурентоспособности и укреплении позиций столицы в условиях углубляющейся интеграции; документ был издан Народным комитетом Ханоя.

Согласно плану, город ставит цель существенно улучшить инвестиционно-деловую среду; расширить и диверсифицировать экспортные рынки; снизить зависимость от традиционных рынков; а также увязать экономическую интеграцию с политической, культурной, социальной, научно-технологической сферами и с задачами обороны и безопасности.

Помимо цели принять в 2026 году 8,6 млн иностранных туристов, Ханой также планирует довести долю ключевых экспортно ориентированных предприятий, получивших «зелёные» и устойчивые сертификаты, до 15–20%, а также сохранить и улучшить свои позиции в индексе реализации соглашений о свободной торговле (ССТ). Это рассматривается как шаг к повышению авторитета и интеграционного потенциала столичного бизнес-сообщества на международной арене.

Для достижения этих целей город проведёт пересмотр, внесёт изменения и дополнения в правовые документы, обеспечив их согласованность с соглашениями о свободной торговле нового поколения; ускорит улучшение показателей инвестиционно-делового климата; сократит издержки бизнеса; а также будет продвигать цифровую трансформацию в сфере обработки административных процедур.

Город также сосредоточится на поддержке малых и средних предприятий, стимулировании развития промышленных кластеров и устойчивых цепочек добавленной стоимости, а также на активизации торгового продвижения и популяризации программы «Ханой - зелёное направление» для привлечения инвестиций и выхода на международные рынки.