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Ханой назван лучшим городом для игры в гольф в мире в 2023 году
Это результат годичного голосования среди сотен экспертов, представителей СМИ, гольф-туроператоров, владельцев гольф-полей, отелей и гольф-ассоциаций разных стран мира. Города-номинанты должны пройти множество строгих критериев отбора, таких как система гольф-инфраструктуры, вспомогательные услуги для занятий гольфом, система размещения.
Победителем становится город, набравший наибольшее количество голосов. Получив награду, Ханой опередил другие города, известные своим гольф-туризмом, такие как Париж или Нью-Йорк.
Ханой обладает идеальным географическим положением и дальностью перелета, уникальными и привлекательными природными и культурными достопримечательностями, богатой и особенной кухней, а также погодными условиями, позволяющими заниматься гольф-туризмом круглый год. Гольф-туризм рассматривается как потенциальный туристический продукт, вносящий важный вклад в привлечение иностранных туристов во Вьетнам в целом и в Ханой в частности, особенно из таких ключевых рынков, как Республика Корея, Япония, Америка и Европа.
В настоящее время в городе действуют шесть кластеров гольф-полей с 10 полями, отвечающими международным стандартам, с разнообразными природными ландшафтами и удовлетворяющими самые разные потребности игроков. В инфраструктуру, техническую и транспортную системы вложены значительные средства, чтобы обеспечить удобство передвижения. В настоящее время система размещения очень разнообразна и профессиональна, особенно 4-5-звездочные отели и курорты.
Туристическая индустрия города планирует принять меры по развитию гольф-туризма, уделяя особое внимание созданию продуктов гольф-туризма, организации турниров, конференций и семинаров.
В ноябре 2023 года Департамент туризма в координации с соответствующими ведомствами и 15 провинциями и городами северного региона организует программу по соединению туристических продуктов гольфа между Ханоем и северными населенными пунктами.