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Ханой назван ведущим мировым направлением для отдыха в 2023 году
Премия «Ведущее городское направление для отдыха в мире 2023» в очередной раз подтвердила потенциал и привлекательность туризма города Ханоя, отметили в департаменте.
Ханой обладает богатыми туристическими ресурсами, в том числе 5922 историческими и культурными памятниками и 1793 элементами нематериального культурного наследия, такими как Императорская цитадель Тханглонг, Храм литературы, Старый квартал - озеро Хоанкьем, Хай Ба Чынг (сестры Чынг), Храм Шок, пагода Тхай и пагода Тайфыонг.
Здесь также расположено самое большое в стране количество ремесленных деревень - 1350, включая такие известные, как гончарная деревня Батчанг, шелковая деревня Ванфук, лаковая деревня Хатхай и деревня вышивки Куатдонг.
Столица Ханой все больше придает значение освоению природных ресурсов, культурно-исторических ценностей, традиционных ремесленных изделий, сельского хозяйства и сельских районов с целью поддержки развития туризма. В частности, город уделяет приоритетное внимание инвестициям в туристические направления, связанные с объектами культурного наследия, ремесленными деревнями, сельскохозяйственным и сельским туризмом. Город стремится создавать туристские продукты, предлагающие незабываемый опыт, увлекательные истории, отражающие его уникальную культурную самобытность.
Кроме того, местная туристическая инфраструктура совершенствуется всесторонне, качественно и профессионально. Город также применяет информационные технологии для развития туризма, включая предоставление бесплатного wi-fi, сообщили в департаменте.
В этом году в Ханое среди 103 вьетнамских ресторанов, 48 из них были отобранны гидом Мишлен, в том числе три ресторана получившие одну звезду Мишлен.
В октябре он получил звание лучшего гольф-города мира в 2023 году по версии World Golf Awards 2023, доказав, что Ханой является уникальным, привлекательным, особенным, безопасным и качественным туристическим направлением.
По данным Департамента туризма, последняя награда World Leading City Break Destination award является еще одной демонстрацией усилий и достижений местного туристического сектора, а также прочного положения Ханоя на карте мирового туризма.