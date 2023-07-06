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Ханой надеется на сильные инвестиционные потоки из Индии
Зунг, который также является членом Политбюро, подчеркнул, что Вьетнам всегда дорожит дружбой и всеобъемлющим стратегическим партнерством с Индией.
Он также подчеркнул укрепление связей между Ханоем и Индией, о чем свидетельствуют ежегодные празднования Международного дня йоги с 2015 года, расширение контактов между людьми и большое количество индийских гостей, посещающих город.
Однако индийские инвестиции в Ханое остаются скромными и пока не соответствуют потенциалу и преимуществам двух сторон, отметил Зунг, призвав индийские фирмы инвестировать в фармацевтическую промышленность в парке высоких технологий Хоалак, который будет передан из ведения Министерства науки и технологий в ведение муниципального Народного комитета.
Столица хочет получить более значительные инвестиции от индийских инвесторов в те области, в которых они сильны, такие как перерабатывающая и обрабатывающая промышленность, информационно-коммуникационные технологии, энергетика, высокотехнологичное сельское хозяйство, инновации и развитие инфраструктуры, продолжил он.
Ханой также надеется активизировать сотрудничество с Индией в других областях, в том числе соединить их исторические и культурные памятники для популяризации культуры и развития туризма с обеих сторон, проводить культурные и спортивные обмены, обмениваться делегациями экспертов для обмена опытом в восстановлении памятников, а также активизировать деятельность по развитию торговли.
По его словам, в будущем Ханой надеется помочь развитию дружбы между Вьетнамом и Индией, а также Нью-Дели на новую высоту.
На встрече Арья разделил мнение о том, что обеим странам следует приложить больше усилий для укрепления двусторонних экономических и инвестиционных связей.
Он подчеркнул намерение правительства Индии изыскивать больше возможностей для расширения деловых, инвестиционных и торговых партнерств с Вьетнамом, особенно в областях, соответствующих силе и спросу обеих сторон, таких как высокие технологии, энергетика, сельское хозяйство и фармацевтическая промышленность.
По мнению дипломата, расширение индийского делового сообщества в Ханое свидетельствует об удовлетворенности индийцев местными условиями жизни и работы, и это является основой для привлечения в город большего числа индийских туристов.
Он также попросил местные власти поддержать мероприятия по культурному и обмену между людьми, которые, по его словам, станут прочной ступенькой для дальнейшего развития двусторонних отношений с Ханоем в центре.
Соглашаясь со своим гостем, Зунг сказал, что Ханой будет уделять приоритетное внимание тем областям сотрудничества, в которых у обеих сторон есть потенциал и спрос. Он также выразил надежду, что посол продолжит выполнять свою роль моста, связывающего бизнес и правительства двух стран.