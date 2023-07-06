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Ханой надеется на сильные инвестиционные потоки из Индии

Секретарь партийного комитета Ханоя Динь Тьен Зунг 4 июля принял посла Индии во Вьетнаме Сандипа Арью, заявив, что столица надеется приветствовать сильные инвестиционные потоки из южноазиатской страны.
  Встреча секретаря Ханойского парткома Динь Тиен Зунга с послом Индии во Вьетнаме Сандипом Арья 4 июля. Фото: ВИА  
Секретарь партийного комитета Ханоя Динь Тьен Зунг 4 июля принял посла Индии во Вьетнаме Сандипа Арью, заявив, что столица надеется приветствовать сильные инвестиционные потоки из южноазиатской страны.

Зунг, который также является членом Политбюро, подчеркнул, что Вьетнам всегда дорожит дружбой и всеобъемлющим стратегическим партнерством с Индией.

Он также подчеркнул укрепление связей между Ханоем и Индией, о чем свидетельствуют ежегодные празднования Международного дня йоги с 2015 года, расширение контактов между людьми и большое количество индийских гостей, посещающих город.

Однако индийские инвестиции в Ханое остаются скромными и пока не соответствуют потенциалу и преимуществам двух сторон, отметил Зунг, призвав индийские фирмы инвестировать в фармацевтическую промышленность в парке высоких технологий Хоалак, который будет передан из ведения Министерства науки и технологий в ведение муниципального Народного комитета.

Столица хочет получить более значительные инвестиции от индийских инвесторов в те области, в которых они сильны, такие как перерабатывающая и обрабатывающая промышленность, информационно-коммуникационные технологии, энергетика, высокотехнологичное сельское хозяйство, инновации и развитие инфраструктуры, продолжил он.

Ханой также надеется активизировать сотрудничество с Индией в других областях, в том числе соединить их исторические и культурные памятники для популяризации культуры и развития туризма с обеих сторон, проводить культурные и спортивные обмены, обмениваться делегациями экспертов для обмена опытом в восстановлении памятников, а также активизировать деятельность по развитию торговли.

По его словам, в будущем Ханой надеется помочь развитию дружбы между Вьетнамом и Индией, а также Нью-Дели на новую высоту.

На встрече Арья разделил мнение о том, что обеим странам следует приложить больше усилий для укрепления двусторонних экономических и инвестиционных связей.

Он подчеркнул намерение правительства Индии изыскивать больше возможностей для расширения деловых, инвестиционных и торговых партнерств с Вьетнамом, особенно в областях, соответствующих силе и спросу обеих сторон, таких как высокие технологии, энергетика, сельское хозяйство и фармацевтическая промышленность.

По мнению дипломата, расширение индийского делового сообщества в Ханое свидетельствует об удовлетворенности индийцев местными условиями жизни и работы, и это является основой для привлечения в город большего числа индийских туристов.

Он также попросил местные власти поддержать мероприятия по культурному и обмену между людьми, которые, по его словам, станут прочной ступенькой для дальнейшего развития двусторонних отношений с Ханоем в центре.

Соглашаясь со своим гостем, Зунг сказал, что Ханой будет уделять приоритетное внимание тем областям сотрудничества, в которых у обеих сторон есть потенциал и спрос. Он также выразил надежду, что посол продолжит выполнять свою роль моста, связывающего бизнес и правительства двух стран.

ИЖВ/ВИА

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