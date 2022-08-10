Ханой и Хошимин расширяют туристические связи с центральной ключевой экономической зоной

Остров Лишон, популярное место Куангнгая. Иллюстрация. (Фото: tuoitre.vn)

Доходы от поездок между Ханоем, Хошимином, 5 городами и провинциями Центральной ключевой экономической зоны превысили 63,07 трлн. донгов (более 2,69 млрд. долл. США). Об этом говорилось на конференции 8 августа.

Конференция была проведена в районе Тунгиа, южно-центральной провинции Куангнгай, для обзора двухлетнего сотрудничества в области развития туризма между двумя мегаполисами и центральными районами Тхыатьен-Хюэ, Дананг, Куангнам, Куангнгай и Биньдинь.

Ожидается, что обзор заложит основу для дальнейшей реализации инициатив по активизации внутриблокового партнерства в развитии туризма после пандемии.

Отчеты показали, что в прошлом году количество туристов внутри блока составило более 17,68 млн. человек, учитывая, что этот сектор сильно пострадал от COVID-19.

После снятия ограничений, связанных с COVID-19, в первой половине 2022 года эта цифра достигла почти 32,92 млн. человек, включая около 1 млн. иностранных гостей, а общий оборот составил более 87,89 трлн. донгов.

Выступая на мероприятии, заместитель председателя Народного комитета провинции Куангнгай Чан Хоанг Туан сказал, что сотрудничество принесло важные плоды, способствуя постпандемическому восстановлению и росту индустрии туризма, а также социально-экономическому развитию ключевой центральной экономической зоны и страны в целом.

Куангнгай и другие города и провинции удвоят усилия по продвижению «зеленого» и устойчивого туризма, создадут «умную» систему туризма и ускорят налаживание связей для улучшения планирования и подключения к инфраструктуре.

Города и провинции стремятся максимально использовать свое культурное наследие, разрабатывать фирменные продукты и активизировать обучение персонала в тандеме с адаптацией к изменению климата и защитой окружающей среды, чтобы способствовать устойчивому развитию туризма на региональном уровне.

В течение следующих трех лет группа планирует расширить обмен информацией, запустить больше инициатив в области туристических продуктов и сотрудничать с авиакомпаниями для разработки дополнительных пакетов отдыха, соединяющих 7 населенных пунктов.



