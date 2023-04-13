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НОВОСТИ

Ханой и регион Иль-де-Франс укрепляют сотрудничество

Постоянный заместитель председателя Народного комитета Ханоя Ле Хонr Шон 12 апреля провел встречу с Боде Стефаном, вице-президентом французского региона Иль-де-Франс Постоянный заместитель председателя Народного комитета Ханоя Ле Хонr Шон 12 апреля провел встречу с Боде Стефаном, вице-президентом французского региона Иль-де-Франс, который выразил надежду на развитие сотрудничества с вьетнамской столицей в сфере экономики замкнутого цикла и областях сильных сторон французского региона.

Стефан, который находится в Ханое на 12-й вьетнамско-французской конференции по местному сотрудничесву, запланированной на 13-16 апреля, сказал, что мероприятие предоставляет двум населенным пунктам отличные возможности для обсуждения и расширения партнерства в областях, представляющих взаимный интерес.

Со своей стороны, Шон сказал, что конференция является важной вехой в сотрудничестве между двумя странами, открывающей возможности для широкого партнерства между населенными пунктами во всех областях, особенно в области охраны наследия, сохранения и популяризации культуры.

Он сказал, что Ханой прилагает усилия для внесения поправок в Закон о столице, чтобы лучше соответствовать требованиям правовых механизмов и политики для продвижения столицей своей роли и преимуществ как локомотива северного региона.

Наряду с превращением Ханоя в современный город, столица также сосредоточилась на сохранении и продвижении традиционных ценностей и решении проблем, связанных с городским движением и загрязнением окружающей среды, сказал он, выразив надежду сохранить и укрепить прочные партнерские отношения с регионом Иль-де-Франс, одновременно расширяя двустороннее сотрудничество до потенциальных и неотложных масштабов.

Стефан сказал, что французский регион и Ханой сталкиваются с аналогичными проблемами, и местные власти работают над внесением изменений в региональное планирование. Чиновник подчеркнул, что у обеих сторон есть много возможностей для дальнейшего укрепления своего сотрудничества.

Сотрудничество между двумя сторонами началось в 1989 году. Это первое соглашение о местном сотрудничестве, подписанное между Францией и Вьетнамом, и одно из старейших международных партнерств региона Иль-де-Франс.

В феврале 2022 года Ханой и регион Иль-де-Франс подписали планы сотрудничества на период 2022-2025 гг., уделяя особое внимание планированию и городскому управлению - сильным сторонам французского региона. В июне 2018 года был подписан план совместных действий на период 2018-2021 гг., предусматривающий новые проекты сотрудничества со столицей Вьетнама в области инноваций и исследований.

Регион Иль-де-Франс также поддержал включение Ханойской цитадели в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

ВИА/ИЖВ

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