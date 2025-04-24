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НОВОСТИ

Ханой и Вашингтон запускают переговоры по двусторонним экономическим и торговым вопросам

Вечером 23 апреля министр промышленности и торговли Вьетнама, глава правительственной переговорной группы Нгуен Хонг Зиен провёл телефонные переговоры с главным торговым представителем США Джеймисоном Л. Гриром.
  Министр промышленности и торговли Нгуен Хонг Зьен - глава правительственной делегации на переговорах. Фото: Мин промышленности и торговли  
Разговор ознаменовал официальное начало двусторонних переговоров между Вьетнамом и США по вопросам экономики и торговли. Стороны обсудили ключевые принципы, рамки и дорожную карту предстоящего диалога. В переговорах также приняли участие члены правительственной переговорной группы, а также технические специалисты, представляющие соответствующие министерства и ведомства.

В ходе телефонного разговора Нгуен Хонг Зиен подчеркнул, что Ханой придаёт большое значение развитию всеобъемлющего стратегического партнёрства с США. По его словам, Вьетнам стремится к построению сбалансированных, стабильных, устойчивых и эффективных экономико-торговых отношений с США.

Министр также отметил, что вьетнамские министерства и ведомства готовы к конструктивному диалогу по вопросам, вызывающим озабоченность у американской стороны, и намерены совместно искать взаимовыгодные решения на основе принципов гармонизации интересов и справедливого распределения рисков.

Джеймисон Л. Грир высоко оценил готовность двух стран приступить к переговорам по двустороннему торговому соглашению. Он выразил уверенность, что Вьетнам и США смогут оперативно выработать взаимоприемлемые подходы, способствующие укреплению стабильного и взаимовыгодного экономического партнёрства.

По завершении телефонного разговора обе стороны договорились поддерживать регулярные контакты на уровне глав переговорных делегаций и экспертов с целью ускорения переговорного процесса по каждому конкретному вопросу.

ВИА/ИЖВ

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