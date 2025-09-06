Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Ханой использует сельский потенциал для развития агротуризма

На фоне быстрой урбанизации и сокращения сельскохозяйственных земель Ханой активно использует преимущества пригородных районов, развивая агротуризм, который сочетает сохранение традиционной культуры с формированием современной сельской экономики.
  Туристы наблюдают за демонстрацией традиционного гончарного мастерства в ремесленной деревне Батчанг. Фото: hanoimoi.vn  
Это стратегическое направление направлено на увеличение добавленной стоимости сельского хозяйства, стимулирование местной экономики и создание устойчивого жизненного пространства для столицы, повышение доходов и улучшение условий жизни фермеров.

Новое пространство для агротуризма

Обладая обширными, разнообразными и самобытными сельскими территориями, Ханой определяет общинный агротуризм как опору местного экономического роста, способствующую перестройке сельского хозяйства в направлении качества и устойчивости, привлечению инвестиций и созданию рабочих мест.

Потенциал выражается в более чем 1 000 ремесленных деревнях и деревнях традиционных промыслов - богатейших культурных, ремесленных и художественных сокровищах. По словам директора Департамента сельского хозяйства и окружающей среды Ханоя Нгуен Суан Дая, город ставит цель к концу 2025 года поддержать создание брендов и коллективную сертификацию товарных знаков как минимум для 100 ремесленных деревень. На 2024 год уже 64 деревни достигли этой цели.

Продукция программы «Одна община - один продукт» (OCOP) также активно стимулирует развитие агротуризма. В Ханое действует 16 центров креативного дизайна, презентации, продвижения и продажи продукции OCOP, связанных с ремесленными деревнями, которые становятся точками связи между ремесленными деревнями, сельхозпродукцией и туристическим рынком, создавая эффективные каналы сбыта и повышая доходы.

Множество экологических и сельскохозяйственных моделей подтвердили свою эффективность и привлекают большое количество туристов, например: кооператив Ванан (община Тханьтьи) сочетает производство экологически чистой сельхозпродукции с образовательными экскурсиями; органический виноградник в общине Виньтхань объединяет сельское хозяйство и хомстей; деревня декоративных растений Хонгван - яркий объект туризма OCOP, ежегодно привлекающий более 60 000 посетителей. Эти успехи наглядно демонстрируют потенциал и эффективность агротуризма в Ханое.

Повышение уровня сельского хозяйства, создание устойчивых источников дохода

Заместитель председателя Народного комитета города Ханой Нгуен Мань Куен подчеркнул, что развитие агротуризма способствует перераспределению рабочей силы, росту доходов, привлечению инвестиций и сохранению культурного наследия. Для эффективного использования этих преимуществ сельскохозяйственный сектор Ханоя должен тесно сотрудничать с туристическим сектором, создавая единую цепочку добавленной стоимости от производства и переработки до продукции OCOP и коммерческих услуг, где ключевую роль играют кооперативы и предприятия.

Приоритетным направлением является увязка продукции OCOP с агротуристическими маршрутами, создание сети сбыта на месте, позволяющей туристам осматривать, участвовать в опыте и приобретать продукцию прямо на точках посещения. Создание цифровой карты сельского туризма будет способствовать продвижению и представлению услуг. Председатель Народного комитета общины Тханьоай Ву Куинь отметил, что местные власти используют пойменные земли для развития моделей выращивания винограда, гуава, апельсинов и декоративных грейпфрутов, совмещая это с туризмом.

Параллельно с планированием Ханой должен активно внедрять цифровизацию в агротуризме, включая: оцифровку карт туристических объектов, создание онлайн-туров, электронные чеки, цифровизацию ландшафтов и т.д., что позволит оптимизировать управление, улучшить впечатления туристов, особенно молодежи и иностранных гостей, через социальные сети, веб-сайты, QR-коды и технологии AR/VR.

Обучение местных кадров также является ключевым фактором. Местные власти должны организовывать курсы по туристическому сервису, работе ресепшн, приготовлению традиционных блюд и управлению хомстей, при этом уделяя особое внимание подготовке молодежи и женщин из сельских районов, чтобы одновременно обеспечить высокое качество услуг и создать устойчивые источники дохода.

В условиях глобальной интеграции агротуризм выступает гармоничным мостом между экономическим развитием и сохранением культурного наследия. Для Ханоя это стратегический путь к созданию продвинутых сельских территорий и формированию «зеленой», умной и современной столицы. Обладая имеющимся потенциалом, комплексными решениями и активным участием властей, бизнеса и местного населения, сельское хозяйство Ханоя способно значительно развиваться и стать ярким примером в социально-экономическом развитии столицы и страны в целом.

ВИА/ИЖВ

