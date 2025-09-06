НОВОСТИ
Ханой использует сельский потенциал для развития агротуризма
Новое пространство для агротуризма
Обладая обширными, разнообразными и самобытными сельскими территориями, Ханой определяет общинный агротуризм как опору местного экономического роста, способствующую перестройке сельского хозяйства в направлении качества и устойчивости, привлечению инвестиций и созданию рабочих мест.
Потенциал выражается в более чем 1 000 ремесленных деревнях и деревнях традиционных промыслов - богатейших культурных, ремесленных и художественных сокровищах. По словам директора Департамента сельского хозяйства и окружающей среды Ханоя Нгуен Суан Дая, город ставит цель к концу 2025 года поддержать создание брендов и коллективную сертификацию товарных знаков как минимум для 100 ремесленных деревень. На 2024 год уже 64 деревни достигли этой цели.
Продукция программы «Одна община - один продукт» (OCOP) также активно стимулирует развитие агротуризма. В Ханое действует 16 центров креативного дизайна, презентации, продвижения и продажи продукции OCOP, связанных с ремесленными деревнями, которые становятся точками связи между ремесленными деревнями, сельхозпродукцией и туристическим рынком, создавая эффективные каналы сбыта и повышая доходы.
Множество экологических и сельскохозяйственных моделей подтвердили свою эффективность и привлекают большое количество туристов, например: кооператив Ванан (община Тханьтьи) сочетает производство экологически чистой сельхозпродукции с образовательными экскурсиями; органический виноградник в общине Виньтхань объединяет сельское хозяйство и хомстей; деревня декоративных растений Хонгван - яркий объект туризма OCOP, ежегодно привлекающий более 60 000 посетителей. Эти успехи наглядно демонстрируют потенциал и эффективность агротуризма в Ханое.
Повышение уровня сельского хозяйства, создание устойчивых источников дохода
Заместитель председателя Народного комитета города Ханой Нгуен Мань Куен подчеркнул, что развитие агротуризма способствует перераспределению рабочей силы, росту доходов, привлечению инвестиций и сохранению культурного наследия. Для эффективного использования этих преимуществ сельскохозяйственный сектор Ханоя должен тесно сотрудничать с туристическим сектором, создавая единую цепочку добавленной стоимости от производства и переработки до продукции OCOP и коммерческих услуг, где ключевую роль играют кооперативы и предприятия.
Приоритетным направлением является увязка продукции OCOP с агротуристическими маршрутами, создание сети сбыта на месте, позволяющей туристам осматривать, участвовать в опыте и приобретать продукцию прямо на точках посещения. Создание цифровой карты сельского туризма будет способствовать продвижению и представлению услуг. Председатель Народного комитета общины Тханьоай Ву Куинь отметил, что местные власти используют пойменные земли для развития моделей выращивания винограда, гуава, апельсинов и декоративных грейпфрутов, совмещая это с туризмом.
Параллельно с планированием Ханой должен активно внедрять цифровизацию в агротуризме, включая: оцифровку карт туристических объектов, создание онлайн-туров, электронные чеки, цифровизацию ландшафтов и т.д., что позволит оптимизировать управление, улучшить впечатления туристов, особенно молодежи и иностранных гостей, через социальные сети, веб-сайты, QR-коды и технологии AR/VR.
Обучение местных кадров также является ключевым фактором. Местные власти должны организовывать курсы по туристическому сервису, работе ресепшн, приготовлению традиционных блюд и управлению хомстей, при этом уделяя особое внимание подготовке молодежи и женщин из сельских районов, чтобы одновременно обеспечить высокое качество услуг и создать устойчивые источники дохода.
В условиях глобальной интеграции агротуризм выступает гармоничным мостом между экономическим развитием и сохранением культурного наследия. Для Ханоя это стратегический путь к созданию продвинутых сельских территорий и формированию «зеленой», умной и современной столицы. Обладая имеющимся потенциалом, комплексными решениями и активным участием властей, бизнеса и местного населения, сельское хозяйство Ханоя способно значительно развиваться и стать ярким примером в социально-экономическом развитии столицы и страны в целом.