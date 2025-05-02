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Ханой: Использование потенциала культурного наследия для развития креативных индустрий
Кроме того, в Ханое развиты разнообразные формы традиционного сценического искусства и народной художественной самодеятельности, некоторые из которых — такие как качу, сам, хат- ван — также включены в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Эти формы искусства обладают высокой привлекательностью как для внутренних, так и для иностранных туристов.
В последнее время многие ведомства и учреждения Ханоя кардинально пересмотрели подходы к освоению культурного наследия, превратив его в мощный ресурс для социально-экономического развития, особенно в сфере культурного туризма и декоративно-прикладного искусства. В числе ярких примеров — Управление комплекса памятников тюрьмы Хоало, которое представило публике новый культурный проект под названием «Священная ночь», посвящённый юным героям и основанный на реальных
Центр по охране наследия Тханглонг — Ханой начал реализацию ночного экскурсионного тура «Разгадывая загадки императорской цитадели Тханглонг», специально разработанного для иностранных гостей. Культурно-исторический памятник Ван Миеу-Куок Ты Жам внедрил ночные туры с применением 3D mapping под названием «Суть учёности», а также 3D-фильм «История, высеченная в камне». Гончарная деревня Батьчанг ввела в эксплуатацию Центр ремесленного мастерства Вьетнама.
Тем не менее, несмотря на достигнутые успехи, эксперты подчёркивают, что для более полного экономического освоения культурного наследия Ханою необходимо формировать квалифицированные кадры в области креативных индустрий, обладающие глубоким пониманием культуры. Важно разрабатывать долгосрочные программы и создавать содержательные, аутентичные продукты, способные устойчиво продвигать и прославлять наследие столицы.
Ремесленные деревни должны активно повышать профессиональный уровень в сфере туризма, внедрять инновации в дизайн продукции, а также ускорить цифровую трансформацию — особенно в продвижении своих изделий и привлечении туристов. Одновременно с этим государственным органам необходимо укреплять и расширять экскурсионные маршруты, опираясь на богатство историко-культурного наследия, включая культурный и исторический туризм.
Городские власти Ханоя также призваны сосредоточить внимание на изучении и пилотной реализации моделей государственно-частного партнёрства в сфере охраны культурного наследия в сочетании с устойчивым развитием туризма. Требуется усиление инвестиций в мероприятия по сохранению и популяризации культурных ценностей столицы.
Параллельно с активным продвижением креативных индустрий Ханой решительно реализует ряд крупных проектов и планов по сохранению и использованию объектов всемирного наследия, особо охраняемых национальных памятников и других значимых достопримечательностей. Кроме того, город строит новые культурные объекты, которые смогут стать символами столицы и центрами развития креативной экономики. Наряду с этим развиваются инфраструктура, туристические продукты в области культуры, исполнительских искусств, декоративно-прикладного творчества и дизайнерских инноваций. Всё это создаёт прочную основу для интеграции культурного наследия в индустрию культуры и способствует устойчивому социально-экономическому развитию Ханоя.