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НОВОСТИ

Ханой запускает приложение для кулинарного туризма

Отличительные особенности кухни Старого квартала Ханоя можно узнать с помощью кулинарного приложения, недавно запущенного Народным комитетом района Хоанкием.

 

Приложение, доступное для iOS и Android, имеет интересный интерфейс и предоставляет полный каталог ресторанов с подробной информацией, фотографиями и отзывами, что облегчает посетителям поиск любимых блюд.

Приложение позволяет пользователям изучить широкий спектр категорий, включая фо (лапша), каши, хотпоты, кофе, закуски и поздние ночные варианты блюд, выполнять поиск по категориям ресторанов, таким как европейские и азиатские, а также заведения с почетным знаком Michelin.

Заказы можно делать непосредственно через приложение.

Доктор Ле Тхи Минь Ли, член Национального совета по культурному наследию, высоко оценила инициативу района, заявив, что она помогает наладить связи между местными ремесленниками, сохранившими кулинарные ценности, и посетителями, тем самым способствуя развитию туризма в столице и ее культурной индустрии в целом.

ИЖВ/ВИА

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