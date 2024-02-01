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НОВОСТИ

Ханой запускает ночные экскурсии по храму Нгокшон

31 января состоялась торжественная церемония открытия ночной туристической программы, посвященной храму Нгокшон на озере Хоанкием в самом центре Ханоя.
  Представление на мосту храма Хук в рамках программы. Фото: ВИA  
В программе, сочетающей в себе древнюю архитектуру особого национального реликтового объекта и связанные с ним ритуалы и фольклор, используются звук, свет и современные проекционные технологии для демонстрации традиционных культурных ценностей Вьетнама.

Каждый тур в рамках экспериментальной программы длится 60 минут и обслуживает от 60 до 70 посетителей.

На церемонии открытия глава муниципального совета по управлению наследием Нгуен Доан Ван выразил надежду на то, что благодаря этой программе особые национальные особенности - озеро Хоанкием и храм Нгокшон - перестанут быть просто «ресурсами», а станут продуктами культурной индустрии, способными привлечь широкий круг туристов как внутри страны, так и за рубежом.

Столица стремится достичь цели, согласно которой культурная индустрия будет вносить около 5% в ее ВРВП к 2025 году и 8% к 2030 году.

ВИА/ИЖВ

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