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Ханой запускает ночные экскурсии по храму Нгокшон
Каждый тур в рамках экспериментальной программы длится 60 минут и обслуживает от 60 до 70 посетителей.
На церемонии открытия глава муниципального совета по управлению наследием Нгуен Доан Ван выразил надежду на то, что благодаря этой программе особые национальные особенности - озеро Хоанкием и храм Нгокшон - перестанут быть просто «ресурсами», а станут продуктами культурной индустрии, способными привлечь широкий круг туристов как внутри страны, так и за рубежом.
Столица стремится достичь цели, согласно которой культурная индустрия будет вносить около 5% в ее ВРВП к 2025 году и 8% к 2030 году.