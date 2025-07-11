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Ханой запускает новые туристические продукты в преддверии праздника Национального дня
В частности, Ханой запустил 20 новых продуктов ночного туризма, чтобы удовлетворить растущий интерес посетителей. Главным из них является «Колокол Чанву» в храме Куантхань, предлагающий уникальный ночной духовный и культурный опыт со звуком, освещением и традиционными представлениями. Другие достопримечательности включают в себя ретро-тематическую «Улицу субсидий Чукбатя», экскурсию на трамвае № 6 - наследие Ленгкенг и экскурсию в деревню народности зао, занимающуюся фитотерапией, в деревне Миен общины Бави.
Региональное туристическое сообщение также расширяется за счет речных маршрутов, соединяющих Ханой с Хынгйеном, Бакнинь и Хайфоном, с целью разнообразить впечатления и удовлетворить индивидуальные тенденции путешествий, особенно среди молодых туристов.
По данным платформы онлайн-бронирования отелей Agoda, Ханой лидирует по числу путешествий на Национальный день: число запросов на размещение выросло более чем в 44 раза по сравнению с прошлым годом. Многие центральные отели полностью забронированы на период с 30 августа по 3 сентября, что побуждает другие отели вводить акционные цены на номера.
Местные туроператоры сообщили, что на туры, связанные с Ханоем, включая посещение военного парада и экскурсии по близлежащим направлениям, приходится 30-40% внутренних турпакетов на этот праздник.
В период с 2022 по 2024 год в Ханое наблюдался значительный ежегодный рост числа посетителей во время празднования Национального дня на 28,3 %, а число международных посетителей ежегодно увеличивалось на 62,5 %. Доходы от туризма росли на 31,6 % в год, укрепляя статус Ханоя как яркого, культурно богатого и безопасного направления.
В 2025 году столица планирует принять более 30 миллионов посетителей, что на 11,1% больше, чем в прошлом году, в том числе 7 миллионов международных прибытий, что на 27,3% больше.