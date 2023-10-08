Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

Ханой запускает мероприятие по безналичной оплате в районе Хоанкьем

7 октября власти Ханоя провели мероприятие по продвижению безналичных платежей в районе Хоанкьем. В своем выступлении заместитель председателя столичного Народного комитета Ха Минь Хай отметил важность проведения безналичных расчетов на улицах.

По его словам, это создает благоприятные условия для того, чтобы местные жители могли познакомиться с новыми и современными способами оплаты. Кроме того, эти улицы будут способствовать повышению прозрачности платежей, диверсификации розничной сети, постепенному совершенствованию потребительских баз данных и, в конечном счете, повышению качества обслуживания населения.

Мероприятие запланировано на 7 и 8 октября, в нем примут участие профильные ведомства, 10 банков и предприятия, предоставляющие услуги безналичных платежей.

Приуроченное к Национальному дню цифровой трансформации (10 октября), оно знаменует собой начало широкого внедрения безналичных платежей во всех районах и гордках города, способствуя ускорению цифровой трансформации Ханоя и развитию цифровой экономики.

ИЖВ/ВИА

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