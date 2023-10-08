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Ханой запускает мероприятие по безналичной оплате в районе Хоанкьем
По его словам, это создает благоприятные условия для того, чтобы местные жители могли познакомиться с новыми и современными способами оплаты. Кроме того, эти улицы будут способствовать повышению прозрачности платежей, диверсификации розничной сети, постепенному совершенствованию потребительских баз данных и, в конечном счете, повышению качества обслуживания населения.
Мероприятие запланировано на 7 и 8 октября, в нем примут участие профильные ведомства, 10 банков и предприятия, предоставляющие услуги безналичных платежей.
Приуроченное к Национальному дню цифровой трансформации (10 октября), оно знаменует собой начало широкого внедрения безналичных платежей во всех районах и гордках города, способствуя ускорению цифровой трансформации Ханоя и развитию цифровой экономики.