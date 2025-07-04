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Ханой запускает масштабную рекламную кампанию с привлекательными поощрениями
Крупнейшие системы супермаркетов и торговые сети, такие как Winmart, BRG, Central Retail, Aeon, Lotte, Co.opmart, MediaMart и Pico, присоединятся к акции, предлагая скидки до 50% на широкий ассортимент товаров.
Помимо традиционных мер по стимулированию коммерческой деятельности, в этом году кампания также будет направлена на поощрение безналичного потребления. Предприятиям рекомендуется внедрять цифровые методы оплаты, такие как QR-коды и электронные кошельки, в соответствии с национальной программой цифровой трансформации Вьетнама и целями развития «умного города» Ханоя.
Во время ключевых рекламных периодов в июле и ноябре потребителям будет предложено исследовать пространство цифровой трансформации «Сенсорная технология - Живи умно», где они смогут испытать безналичный шопинг, онлайн-распродажи, цифровые платежные устройства и приложения, работающие на основе искусственного интеллекта.
Среди ключевых мероприятий - «Ханойская полуночная распродажа 2025» 28 ноября, совпадающая с глобальной «черной пятницей», и «День продвижения бренда», запланированный в сотрудничестве с компаниями в одном из элитных заведений для привлечения потребителей и туристов.
Нгуен Тхе Хиеп, заместитель директора муниципального департамента промышленности и торговли, отметил, что эта программа согласуется с более широкими усилиями по развитию торговли, направленными на укрепление идентичности вьетнамского бренда, более тесную связь производства с потреблением и повышение покупательной способности населения. Ожидается, что эти мероприятия также повысят общий объем розничных продаж товаров и потребительских услуг, способствуя достижению целевого показателя роста ВРВП Ханоя на 2025 год, который составляет не менее 8%.