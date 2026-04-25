Ханой запускает масштабную инициативу по проведению Международного фестиваля боевых искусств

Мастер боевых искусств демонстрирует технику боевой свирели (Фото: ВИА)

Организаторами фестиваля выступают Департамент культуры и спорта Ханоя совместно с профильными органами. Ожидается, что мероприятие привлечет до 2 000 мастеров боевых искусств, спортсменов и тренеров из отечественных клубов и зарубежных делегаций.

Это станет первым крупномасштабным мероприятием, проводимым в городе с целью прославления национальных боевых искусств, а также укрепления культурных и спортивных обменов как внутри страны, так и на международном уровне.

Посредством проведения этого мероприятия Народный комитет Ханоя стремится превратить столицу в центр региональных культурных и спортивных событий. Планируется, что фестиваль боевых искусств станет ежегодным мероприятием, способствующим объединению культуры, спорта и туризма, а также укреплению образа Ханоя на международной арене.

Под девизом «Гордость Тханглонга - квинтэссенция вьетнамских боевых искусств» фестиваль призван чествовать, сохранять и укреплять ценности традиционных боевых искусств Вьетнама. Это также возможность популяризировать образ страны, ее народа и города Ханоя среди международных друзей.

Помимо культурного значения, фестиваль служит площадкой для развития международного сотрудничества, продвижения туризма, развития спортивной экономики и создания среды для обучения и обмена опытом между школами боевых искусств Вьетнама и всего мира.

Церемония открытия состоится 7 августа в Императорской цитадели Тханглонг. Программа открытия тщательно режиссируется и сочетает показательные выступления мастеров боевых искусств, традиционную музыку и современные сценические технологии, создавая уникальное и захватывающее культурное впечатление.

Церемония открытия станет не просто художественной программой, но и возможностью представить зрителям во Вьетнаме и за рубежом дух боевых искусств и культурное наследие Тханглонга - Ханоя.

Наряду с показательными выступлениями, в рамках фестиваля также пройдут семинары, посвященные истории и развитию традиционных боевых искусств в Ханое, а также решениям по привлечению инвестиций и развитию ресурсов как для традиционных, так и для современных боевых искусств.

Это даст мастерам, тренерам, спортсменам и экспертам возможность поделиться опытом и обсудить меры по повышению качества подготовки и развития боевых искусств в условиях международной интеграции.

Кроме того, выставочная зона познакомит посетителей с культурно-историческими ценностями, а также духом боевых искусств через фотографии, артефакты, снаряжение и применение цифровых технологий.

Посетители смогут узнать о форме для занятий боевыми искусствами, тренировочном и соревновательном инвентаре, тематических предметах, связанных с боевыми искусствами, а также приобрести сувениры, получив более глубокое представление как о традиционных, так и о современных боевых искусствах.

Еще одной яркой особенностью фестиваля станет парад с участием федераций боевых искусств из различных провинций и городов Вьетнама, а также международных делегаций мастеров боевых искусств.

Участники шествия выступят в форме для боевых искусств, старинных костюмах и традиционной вьетнамской одежде. Программа предусматривает показ базовых приемов боевых искусств с имитацией оружия и использованием национальных флагов, что создаст яркое, насыщенное культурными красками зрелище.

Соревнования и обменные программы станут одними из ключевых акцентов фестиваля, объединив широкий спектр видов боевых искусств, включая традиционные боевые искусства, вовинам, каратэ, пенчак силат, тхэквондо, ушу и смешанные единоборства.

Эти мероприятия позволят вьетнамским и зарубежным мастерам боевых искусств, ученикам и инструкторам обменяться навыками, освоить тактику и технику, а также содействовать развитию школ боевых искусств.

Одновременно они помогут представить вьетнамские боевые искусства миру, подчеркнув разнообразие, самобытность и культурную ценность традиционных боевых искусств. Мероприятия также будут сочетаться с интерактивными цифровыми технологиями, что позволит зрителям непосредственно участвовать в программе и на практике ощутить движения и приемы боевых искусств.

Фестиваль будет проходить в увязке с мероприятиями по продвижению туризма Ханоя. В его программу войдут экскурсии по объектам культурного наследия, историческим памятникам, деревням традиционных ремесел и районам Старого квартала Ханоя, а также культурные мероприятия, народные игры и фестивали показательных выступлений по боевым искусствам в общинах и кварталах.

Также состоятся соревнования по традиционным боевым искусствам, которые позволят участникам обменяться опытом и глубже познакомиться с наследием боевых искусств.

Эти мероприятия помогут представить культурную самобытность Ханоя и побудить общественность, особенно молодежь и иностранных туристов, лучше понять и оценить культурную и спортивную ценность столицы.

Эти программы также создадут привлекательное пространство для обучения и практического опыта, объединяя культуру, спорт и туризм в рамках одного мероприятия.

Благодаря своему масштабу и разнообразной программе Международный фестиваль боевых искусств в Ханое 2026 года обещает стать важной культурно-спортивной изюминкой столицы, способствующей распространению духа боевых искусств.

Он также откроет для Ханоя новые возможности по проведению и интеграции в мировые культурные и спортивные события, а также по продвижению вьетнамской культуры во всем мире.