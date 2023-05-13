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Ханой запускает кампанию по украшению города

Городской департамент культуры и спорта совместно с Университетом промышленного изящных искусства запустили кампанию по поиску идей для украшения улиц Ханоя в 2023 году.
  Озеро Хоанкьем в Ханое. Фото: ВИА  
Городской департамент культуры и спорта совместно с Университетом промышленного изящных искусства запустили кампанию по поиску идей для украшения улиц Ханоя в 2023 году.

По словам организаторов, цель акции - создать радостную и волнующую атмосферу для горожан в дни национальных праздников и крупных юбилеев страны, а также способствовать решению политических и декоративных задач города.

Он также призван способствовать сохранению и продвижению национальной культурной самобытности и типичных ценностей Ханоя как тысячелетней столицы, творческого города и города мира, а также удовлетворить растущие потребности граждан в культурном наслаждении.

В соответствии с темами,"Ханой - город мира" и "Ханой - творческий город" проекты должны иметь высокую эстетическую ценность и соответствовать окружающему ландшафту, системам освещения и архитектуре. Они также должны содержать элементы творчества и соответствовать современным тенденциям украшения.

В то же время организаторы также объявили конкурс плакатов на тему сохранения и продвижения ценностей исторических и культурных памятников столицы, заявки принимаются с сегодняшнего дня до 30 августа, а церемония награждения состоится в октябре 2023 года.

ИЖВ/ВИА

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