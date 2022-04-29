Ханой запускает велосипедный тур «Следы древней деревни Батчанг». (фото: https://hanoitourist.vn/)

Это турпродукт в рамках программы повышения качества туристического маршрута Ханой - ремесленная деревня Батчанг. Ремесленная деревня Батчанг находится примерно в 10 км от центра Ханоя и расположена прямо на дамбе Красной реки, что было удобным для торговли товарами на протяжении сотен лет. Ремесленная деревня Батчанг отличается от многих других ремесленных деревень тем, что люди не совмещают ремесла и сельское хозяйство, а в основном производят традиционную керамику.

Велосипедный тур «Путь к древней деревне Батчанг» туристической компании Hanoitourist, является уникальным продуктом среди многих продуктов, созданных Ханоем для встречи гостей столицы по случаю SEA Games 31.

Тур начинается с площади перед Монументом «Умереть за Отечество» у озера Хоанкьем. Участники на велосипедах проедут 15 км через улицы Хангнганг – Хангдао – рынок Донгсуан – мост Лонгбьен – дамба Лонгбьен – Батчанг. В Батчанге, туристы смогут уже пешком посетить древнюю гончарную деревню Жангкао в общине Батчанг.

Здесь посетители также узнают больше о кирпичах Батчанг, керамических изделиях, которые создали бренд «Батчанг» благодаря технике и мастерству гончаров.

Кроме того, могут посмотреть уникальное архитектурное пространство, познакомиться с местным образом жизни, а также памятниками, такими как общинный дом, стела Ванчи, храм Мау...

Посетители могут узнать об истории деревни Батчанг, где родились 364 известных в феодальное время доктора.

Многие семьи в Батчанге до сих пор изготавливают традиционную керамику, продлевая сильную многовековую жизненную силу традиционного ремесла. Шумная коммерческая жизнь активно привлекает туристов, желающих купить свои любимые сувениры.



