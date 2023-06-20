Ханой занял первое место в списке самых популярных городов для путешествий в одиночку

Вьетнам имеет двух представителей в Топ-15 самых популярных направлений в мире для путешествий в одиночку в 2023 году. Ханой занял первое место в этом списке, а город Хошимин – шестое.

На фото: Пагода Чанкуок у берега Западного озера. Фото: Архив

Рейтинг основан на последнем исследовании данных глобального поиска, проведенном ведущей британской туристической компанией Explore Worldwide. Интерес иностранных посетителей к вьетнамской столице увеличился более чем на 940% по сравнению с прошлогодним показателем поиска, при этом город Хошимин вырос на 480%.

«Нетрудно понять, что Ханой заслуживает того, чтобы стать местом для путешествий в одиночку. Обладая эстетической красотой и древней архитектурой, Ханой представляет собой место, богатое культурной ценностью. Индивидуальным путешественникам предоставлены большие возможности познакомиться с этим местом, например, посетить рынки, исторические места или просто полюбоваться красочными улицами», – пишет британская туристическая компания.

Explore Worldwide назвала город Хошимин «самым оживленным городом Вьетнама», где интересно сочетаются традиционные и современные черты. К предлагаемым направлениям всего за один день относятся изучение туннелей Кутьи, катание на лодке и ужин на верхнем этаже небоскреба с панорамным видом на город./.