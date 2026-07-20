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Ханой занял второе место в рейтинге городов мира с самым дружелюбным сервисом

Первое место в списке занял Эдинбург в Шотландии (Великобритания) с показателем положительных оценок в 59%. Сразу за ним расположилась столица Вьетнама Ханой с показателем 58,6%. Третье место занял город Ливерпуль (Великобритания) с результатом 58,3%.
  Туристы знакомятся с традиционным ремеслом ароматизации лотосового чая в Куангане. Фото: ВИА  
По сообщению корреспондента ВИА в Куала-Лумпуре, малайзийская газета The Star отмечает, что на протяжении многих лет Вьетнам неизменно входит в десятку стран мира с самым высоким уровнем гостеприимства.

По данным издания, в целом Юго-Восточная Азия часто упоминается как один из самых дружелюбных регионов мира. От Таиланда до Индонезии местные жители всегда встречают гостей с улыбкой и готовы помочь туристам. Однако именно Вьетнам, как правило, чаще всего выбирается путешественниками как наиболее дружелюбное направление.

В статье, опубликованной 17 июля, газета сообщила, что платформа MoneySuperMarket недавно представила список «10 городов мира с самым дружелюбным обслуживанием клиентов». Согласно рейтингу, столица Вьетнама Ханой стала единственным представителем Юго-Восточной Азии, вошедшим в десятку лучших, и заняла второе место в мире. Ханой был охарактеризован как город с дружелюбным персоналом и внимательным качеством обслуживания туристов. Такая теплота в значительной степени обусловлена культурой, в основе которой лежат уважение к духу общности, социальная гармония, глубоко укоренившиеся в жизни вьетнамцев, а также традиции гостеприимства.

Рейтинг был составлен на основе анализа более 100 тысяч отзывов клиентов о предприятиях, включая рестораны, развлекательные и туристические объекты, а также места для проведения досуга в 107 городах мира.

Первое место в списке занял Эдинбург в Шотландии (Великобритания) с показателем положительных оценок в 59%. Сразу за ним расположилась столица Вьетнама Ханой с показателем 58,6%. Третье место занял город Ливерпуль (Великобритания) с результатом 58,3%.

В десятку лучших также вошли Париж (Франция) — 57,5%; Дублин (Ирландия) — 57,3%; Монреаль (Канада) — 56,8%; Вена (Австрия) — 55,6%; Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты — ОАЭ) — 55,3%. Замыкают десятку ещё два британских города — Бирмингем (54,2%) и Бристоль (53,7%).

ИЖВ/ВИА

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