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НОВОСТИ

Ханой занимает третье место по строительству сельских районов нового типа

По словам Нго Ван Нгона, заместителя главы столичного координационного бюро по развитию сельских районов нового типа, Ханой занимает третье место в стране по уровню развития сельских районов нового типа.

 

Все 382 общины и 18 районов города соответствуют новым сельским стандартам, при этом 188 общин получили звание «передовых сельских районов нового типа», а 76 - признаны образцовыми.

Чтобы эффективно реализовать национальную целевую программу по созданию сельских районов нового типа, каждый район выбрал одну общину для пилотной программы, а затем повторил ее в других общинах, сказал Нго Ван Нгон на недавнем заседании Бюро по пропаганде и политическому воспитанию при городском партийном комитете, добавив, что развитие сельских районов нового типа - это шанс для партии и государства улучшить качество жизни людей.

Город поставил перед собой цель к 2025 году завершить строительство сельских районов нового типа на уровне города, при этом 100% районов будут соответствовать стандартам сельских районов нового типа, 20% районов и 40% общин будут соответствовать передовым стандартам, а 20% общин будут соответствовать стандартам образцовых сельских районов нового типа. Также на мероприятии Дао Суан Зунг, заместитель главы Бюро по пропаганде и политическому воспитанию, сказал, что одной из ключевых задач в сентябре является распространение информации о пересмотренном Законе о столице, который был принят Национальным собранием (НС) в июне, завершение генерального плана столицы и корректировка генерального плана города в соответствии с мнением Политбюро и НС.

ИЖВ/ВИА

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