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Ханой занимает третье место по строительству сельских районов нового типа
Все 382 общины и 18 районов города соответствуют новым сельским стандартам, при этом 188 общин получили звание «передовых сельских районов нового типа», а 76 - признаны образцовыми.
Чтобы эффективно реализовать национальную целевую программу по созданию сельских районов нового типа, каждый район выбрал одну общину для пилотной программы, а затем повторил ее в других общинах, сказал Нго Ван Нгон на недавнем заседании Бюро по пропаганде и политическому воспитанию при городском партийном комитете, добавив, что развитие сельских районов нового типа - это шанс для партии и государства улучшить качество жизни людей.
Город поставил перед собой цель к 2025 году завершить строительство сельских районов нового типа на уровне города, при этом 100% районов будут соответствовать стандартам сельских районов нового типа, 20% районов и 40% общин будут соответствовать передовым стандартам, а 20% общин будут соответствовать стандартам образцовых сельских районов нового типа. Также на мероприятии Дао Суан Зунг, заместитель главы Бюро по пропаганде и политическому воспитанию, сказал, что одной из ключевых задач в сентябре является распространение информации о пересмотренном Законе о столице, который был принят Национальным собранием (НС) в июне, завершение генерального плана столицы и корректировка генерального плана города в соответствии с мнением Политбюро и НС.