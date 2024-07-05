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НОВОСТИ

Ханой заменит все дизельные автобусы на электробусы

Столица Ханой делает значительный шаг на пути к более устойчивому развитию своей системы общественного транспорта, утвердив 4 июля план по созданию парка автобусов с нулевым уровнем выбросов к 2035 году путем постепенного отказа от дизельных транспортных средств в пользу электрических.
  Автобус Vinbus на улице. Фото: ВИA
В период между 2026 и 2030 годами Ханой намерен развертывать сочетание электрических автобусов (50%) и автобусов, работающих на более чистых видах топлива, таких как сжиженный природный газ (СПГ) или сжатый природный газ (КПГ) (50%). Предполагаемые финансовые инвестиции в этот переход составляют 43 триллиона донгов (1,79 миллиарда долларов США).

План предусматривает приоритетную электрификацию автобусов, курсирующих в центральных городских районах (в пределах кольцевой дороги 4). Кроме того, новые автобусные маршруты будут разрабатываться с упором на использование электрических и экологичных транспортных средств.

К 2030 году значительная часть (70-90 %) существующего парка дизельных автобусов будет заменена на автобусы, работающие на чистой энергии.

В период с 2031 по 2035 год все автобусы, работающие в городе, станут электрическими, что позволит создать в городе автобусный парк с нулевым уровнем выбросов.

ВИА/ИЖВ

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