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Ханой заменит все дизельные автобусы на электробусы
План предусматривает приоритетную электрификацию автобусов, курсирующих в центральных городских районах (в пределах кольцевой дороги 4). Кроме того, новые автобусные маршруты будут разрабатываться с упором на использование электрических и экологичных транспортных средств.
К 2030 году значительная часть (70-90 %) существующего парка дизельных автобусов будет заменена на автобусы, работающие на чистой энергии.
В период с 2031 по 2035 год все автобусы, работающие в городе, станут электрическими, что позволит создать в городе автобусный парк с нулевым уровнем выбросов.