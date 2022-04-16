Ханой завершает подготовку к SEA Games 31

В столице пройдет 18 мероприятий на 15 площадках. Модернизация большинства площадок была проведена в соответствии с графиком.

В уезде Данфыонг завершены объекты для гимнастики, которые не так давно использовались в качестве центра лечения COVID-19.

По состоянию на 15 апреля в уезде Хоайдык завершена модернизация инфраструктуры спортивного зала Хоайдык, где будут проходить соревнования по дзюдо и курашу.

Оформление, связь и другие работы, связанные с турниром, ускоряются, чтобы создать торжественную атмосферу, отражающую гостеприимство принимающей страны.

Город также стремится обеспечить логистику, транспорт, туризм, здравоохранение и услуги ИКТ, а также координировать свои действия с министерствами общественной безопасности и транспорта, чтобы гарантировать безопасность и беспрепятственное передвижение делегаций.

SEA Games 31 пройдут с 12 по 23 мая в Ханое и 11 других городах и провинциях.

Вьетнам принимает Игры во второй раз, последний раз в 2003 году. На Играх будет представлено более 40 видов спорта и 526 мероприятий, в которых примут участие около 10.000 спортсменов и официальных лиц из 11 стран Юго-Восточной Азии.