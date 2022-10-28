НОВОСТИ
Ханой: еще 8 жилищных проектов могут принадлежать иностранцам
Они включают в себя проект высотного жилья N03-T3 и T4 в районе дипломатического корпуса в районе Бактылием, инвестором которого является Вьетнамская строительная и инженерная компания; и проект малоэтажного жилья на участке TT6-2 в городской функциональной зоне Тайтыу (инвестиционно-строительная компания Суанла).
В районе Лонгбьен расположены высотные жилые дома HH4 и HH5 проекта города Кхайшон (компния Khai Son); и проект по строительству высотного жилья для продажи на участке CT7, район Фукдонг (инвестиционно-строительная компания Лонгбьен) для иностранцев.
Иностранцы также могут приобрести дома на земельном участке CT01 в городском районе Намтханглонг (компания Wonderland Real Estate) и на участке CT02A в этом городском районе (компания Sunshine Sky Villa) в районе Тайхо.
В районе Хоангмай иностранцам разрешено владеть жильем в многоквартирных домах NO-02, NO-04 проекта малоэтажного жилищного строительства и жилого и коммерческого комплекса в квартале Хоанглиет (корпорация по инвестициям в недвижимость Линьдам).
Между тем, в районе Намтылием есть проект в доме №55 по улице К2, квартал Каузьен (ханойская компания по производству трансформаторов и электрических материалов).