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НОВОСТИ

Ханой: еще 8 жилищных проектов могут принадлежать иностранцам

Департамент строительства Ханоя недавно объявил, что еще 8 жилищных проектов могут принадлежать иностранным организациям и частным лицам. Департамент строительства Ханоя недавно объявил, что еще 8 жилищных проектов могут принадлежать иностранным организациям и частным лицам.

Они включают в себя проект высотного жилья N03-T3 и T4 в районе дипломатического корпуса в районе Бактылием, инвестором которого является Вьетнамская строительная и инженерная компания; и проект малоэтажного жилья на участке TT6-2 в городской функциональной зоне Тайтыу (инвестиционно-строительная компания Суанла).

В районе Лонгбьен расположены высотные жилые дома HH4 и HH5 проекта города Кхайшон (компния Khai Son); и проект по строительству высотного жилья для продажи на участке CT7, район Фукдонг (инвестиционно-строительная компания Лонгбьен) для иностранцев.

Иностранцы также могут приобрести дома на земельном участке CT01 в городском районе Намтханглонг (компания Wonderland Real Estate) и на участке CT02A в этом городском районе (компания Sunshine Sky Villa) в районе Тайхо.

В районе Хоангмай иностранцам разрешено владеть жильем в многоквартирных домах NO-02, NO-04 проекта малоэтажного жилищного строительства и жилого и коммерческого комплекса в квартале Хоанглиет (корпорация по инвестициям в недвижимость Линьдам).

Между тем, в районе Намтылием есть проект в доме №55 по улице К2, квартал Каузьен (ханойская компания по производству трансформаторов и электрических материалов).

ВИА

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