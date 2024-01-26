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Ханой достигает всех целевых показателей по численности населения
Сектор здравоохранения города эффективно реализовывал проекты и планы по работе с населением, такие как проекты по расширению скрининга, диагностики и лечения пренатальных и неонатальных заболеваний, здравоохранению пожилых людей в период 2017-2025 годов, повышению физической силы и роста ханойцев к 2030 году, а также повышению потенциала медицинских работников по работе с населением на всех уровнях в период 2022-2030 годов.
В настоящее время Ханой является вторым по численности населения городом Вьетнама после Хошимина: в 2023 году в нем было зарегистрировано 8.587.141 человек, что составило около 8,56% населения страны. Механические темпы прироста населения остаются высокими - в среднем около 200 000 человек в год, что создает большую нагрузку при реализации демографической политики в городе.
В этом году столица стремится снизить уровень рождаемости третьего ребенка на 0,15% по сравнению с предыдущим годом, обеспечить регулярный медицинский осмотр 88% пожилых людей, а также провести скрининг четырех распространенных заболеваний для 84% беременных женщин и пяти распространенных заболеваний для 89% новорожденных.