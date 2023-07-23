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Ханой диверсифицирует продукты для привлечения туристов
В городе есть привлекательные продукты, соответствующие каждому сезону и призванные привлечь туристов, чтобы они могли получить опыт и знания, такие как культурный туризм, экотуризм и MICE-туризм (встречи, инсентив, конференции и выставки), сказала она, добавив, что Ханой имеет свою собственную привлекательность.
За первые шесть месяцев этого года число туристов, прибывших в Ханой, достигло 12,33 млн. человек, что на 42% больше, чем в прошлом году. Из них на долю иностранных туристов пришлось 2,03 млн. человек, что в семь раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Ожидается, что общий доход от туризма достигнет почти 44,9 трлн. донгов (1,9 млрд. долл. США), что на 74,3% больше, чем за соответствующий период 2022 года. Средняя заполняемость гостиничных номеров в рассматриваемый период достигла 61,1%.
В городе были приняты согласованные решения по содействию социально-экономическому подъему в целом и туристической отрасли в частности, включая расширение эксплуатации пешеходных улиц: Чьинь Конг Шон, озера Тхиен Куанг и древней цитадели Шонтай.
Помимо создания новых туристических продуктов, Ханой также расширил туристические маршруты по таким окрестностям, как деревня керамики Батчанг, пагода Хыонг, туристический комплекс Тамчук - Чанган, Шонтай - Бави, Тхатьтхат - Куокоай, Донгань - Шокшон.
Для того чтобы посетители получили больше впечатлений, в период с 18 апреля по 2 мая город организовал 127 бесплатных поездок на двухэтажных автобусах для 6 680 пассажиров.
По словам Жанга, во второй половине этого года DoT будет координировать свои действия с агентствами и районами для организации 50 мероприятий по продвижению туризма в столице, таких как Аозай и фестивали подарков.
Кроме того, будет ускорена цифровая трансформация деятельности по представлению направлений, развернуты различные рекламные кампании на городском портале и платформах социальных сетей.
Департамент будет укреплять связи с туристическими ассоциациями и фирмами для реализации эффективных программ продвижения туризма на крупных международных туристических выставках, добавил чиновник.
В долгосрочной перспективе туристическая отрасль города будет способствовать реструктуризации, обеспечивая комплексное и устойчивое развитие. Особое внимание будет уделено ускорению темпов строительства тематических парков, высококлассных курортов и торговых центров, а также повышению уровня подготовки высококвалифицированных кадров для удовлетворения туристического спроса в четыре сезона, отметила она.
Ханой поднялся на 20 позиций в списке глобального индекса пригодности для жизни за 2023 год, который был проведен Economist Intelligence Unit (EIU).
Город вошел в десятку городов с наибольшим ростом рейтинга за 12 месяцев, заняв 129-е место из 172 городов, представленных в рейтинге.
Индекс комфортности жизни EIU оценивает 173 города по пяти категориям: стабильность, здравоохранение, культура и окружающая среда, образование и инфраструктура.
По данным EIU, Ханой, имеющий более чем 1000-летнюю историю, интегрируется с миром с помощью современных средств транспорта. Он также активно инвестирует в транспортную инфраструктуру, но при этом сохраняет свои древние черты. Ханой всегда остается привлекательным и безопасным направлением, оставляя глубокое впечатление у иностранных туристов своей умиротворяющей красотой и историческими памятниками, такими как Пагода Одного Столба и Императорская Цитадель Тханглонг, древняя деревня Дыонглам.