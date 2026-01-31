Ханой готов к Тэту: туристические продукты синхронизированы для приёма большого потока гостей

Туристы знакомятся с ремеслом изготовления серебряных изделий на улице Хангбак в Старом квартале. Фото:

Как туристический центр страны, Ханой ведёт комплексную подготовку туристических продуктов, услуг и разнообразных культурно-туристических мероприятий, чтобы быть полностью готовым к приёму большого числа гостей в период нового года Бинь Нго 2026 по лунному календарю.

Департамент туризма Ханоя издал документ с требованием к местным органам власти, подразделениям, предприятиям, организациям и частным лицам, работающим в сфере туризма на территории города, провести проверку и повысить качество существующих продуктов, разработать новые туристические продукты, соответствующие потребностям и вкусам посетителей, а также усилить меры по обеспечению безопасности и общественного порядка в период Тэта.

В этот период в Ханое будет организован праздничный фейерверк в 31 точке с 32 пусковыми площадками в новогоднюю ночь, а также множество привлекательных культурных и развлекательных мероприятий для жителей и туристов.

Район озера Хоанкием и Старого квартала Ханоя по-прежнему станет ключевым акцентом с пространствами для знакомства с традициями Тэта, экспозициями изделий народных ремёсел, ремесленных деревень и художественными выставками на тему «Краски весны Бинь Нго».

Многие историко-культурные памятники, такие как Ванмиеу-Куоктызям, Хоангтханьтханглонг и тюрьма Хоало, будут открыты для посетителей с особыми программами впечатлений. Ряд городских туров, включая «Ханой — прикосновение к памяти» и «Память Флагштока», продолжит работу в первые дни нового года.

Наряду с этим районы города активно готовят новые туристические продукты, в том числе маршруты впечатлений в районе пагоды Хыонг и маршрут «Дорога наследия Намтханглонг — Ханой», соединяющий такие объекты, как общинные дома и храмы Нойбиньда (коммуна Биньминь), ремесленная деревня благовонных палочек (коммуна Ынгтхиен), деревни ткачества шёлка и лотосового шёлка (коммуна Хонгшон) и другие.

Система гостиниц и средств размещения реализует многочисленные пакеты отдыха, гастрономические услуги и тематическое новогоднее оформление для привлечения туристов.

Гостиничная сеть A25 Hotel запустила привлекательную кампанию по стимулированию туризма в период Тэта для внутренних и иностранных гостей, предлагая скидку 30% на проживание без праздничных наценок. Помимо размещения, отель поощряет гостей сочетать отдых с паломническими турами в начале года для молитв о мире, благополучии и удаче. Отель InterContinental Hanoi Landmark72 также представил специальный пакет отдыха к Тэту Бинь Нго с рядом привилегий и мастер-классами по приготовлению баньчынг.

Директор Департамента туризма Ханоя Данг Хыонг Зянг отметила, что благодаря тщательной подготовке туристическая отрасль столицы рассчитывает в полной мере удовлетворить спрос жителей и гостей на путешествия и отдых, тем самым способствуя продвижению образа Ханоя как зелёного, безопасного, дружелюбного и привлекательного направления и создавая импульс для роста в 2026 году.