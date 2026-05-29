Ханой готов к проведению Конференции руководителей городов АСЕАН
В ходе заседания члены Организационного комитета и представители профильных ведомств доложили о ходе подготовки содержательной части и программы мероприятия, работы по протоколу, обеспечению безопасности, материально-технической базе, информационному сопровождению и организационным планам проведения Конференции. Высоко оценив координацию между Ханоем и Министерством иностранных дел за прошедшее время, директор Департамента внешних связей и культурной дипломатии Ле Тхи Хонг Ван отметила, что подразделения Министерства продолжат тесное взаимодействие с городскими властями для обеспечения успешного и эффективного проведения Конференции.
Выступая на заседании, Председатель Народного комитета города Ханоя Ву Дай Тханг подчеркнул, что Конференция руководителей городов АСЕАН является важной инициативой, направленной на укрепление связей между местными администрациями региона, содействие сотрудничеству в сфере экономики, культуры и устойчивого городского развития. По словам Председателя Народного комитета города Ханоя, как принимающая сторона Ханой должен провести тщательную и системную подготовку, обеспечив торжественный, безопасный и эффективный характер мероприятия. Город продолжит тесную координацию с Министерством иностранных дел и соответствующими органами для более яркого раскрытия значения данного события, а также продвижения образа столицы как динамичного, современного города с большим потенциалом для сотрудничества. Председатель Народного комитета города Ханоя также предложил профильным подразделениям рассмотреть возможность дополнения программы мероприятиями по культурному и деловому взаимодействию, а также активизировать обмен мнениями по вопросам, представляющим особый интерес для городов АСЕАН, включая цифровую трансформацию, умные города, зелёное развитие и адаптацию к изменению климата.
Конференция пройдёт под темой: "Формирование будущего на основе умных, устойчивых и взаимосвязанных городов". Мероприятие совместно организуется Народным комитетом города Ханоя и Министерством иностранных дел при координации с Секретариатом АСЕАН и Институтом экономических исследований АСЕАН и Восточной Азии (ERIA). Это одно из важных внешнеполитических мероприятий, способствующих общему успеху Форума будущего АСЕАН 2026, который Вьетнам принимает у себя. Согласно плану, в Конференции примут участие около 350 делегатов из Вьетнама и зарубежных стран.
В рамках мероприятия состоятся пленарные заседания, тематические семинары и программы взаимодействия между руководителями местных администраций Вьетнама и руководителями городов АСЕАН. Основное внимание в дискуссиях будет уделено вопросам городского развития в цифровую эпоху, применению искусственного интеллекта в городском управлении, строительству зелёных городов, ориентации цифровой трансформации на интересы населения, а также решениям в области устойчивого развития.