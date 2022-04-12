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НОВОСТИ

Ханой готов вакцинировать детей в возрасте 5-11 лет

Заместитель председателя Народного комитета Ханоя Тью Суан Зунг поручил соответствующим подразделениям подготовить необходимые условия для вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет.
  Фото для иллюстрации. (ВИА)  

Сообщив, что число новых случаев COVID-19, тяжелых пациентов и смертей в последние дни сильно сократилось, он также потребовал надлежащего управления группами высокого риска, ситуацией вакцинации 3-й дозой для людей старше 18 лет.

По данным муниципального департамента здравоохранения, с 18:00 9 апреля до 18:00 10 апреля в столице был зарегистрирован 2.181 случай заражения, в результате чего общее число случаев заболевания достигло 1.522.800 по состоянию на 29 апреля, когда город обрушилась на четвертую волну COVID-19.

За этот период около 149.700 пациентов находились на лечении и под наблюдением, 9 апреля не было зарегистрировано ни одного летального исхода.

Правительство Вьетнама приняло решение закупить 21,9 млн доз вакцины Pfizer против COVID-19 для вакцинации детей в возрасте 5-11 лет.


ВИА

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