НОВОСТИ

Ханой готовится принять делегации на празднование Национального дня

Ханой организует прием для тысяч делегатов, которые примут участие в торжественной церемонии, посвященной 80-летию Национального праздника (2 сентября). В настоящее время идет тщательная подготовка к размещению, медицинскому обслуживанию, путешествиям и обеспечению безопасности.
  Улица Хангма в районе Хоанкием в Ханое украшена красными флагами с желтыми звездами в честь празднования 80-й годовщины Национального праздника. Фото: ВИA  
Муниципальный народный комитет объявил, что 33 провинции и города подтвердили свое участие в памятной церемонии, в результате чего более 6570 делегатов прибыли в столицу на грандиозный парад и праздничные мероприятия, посвященные восьмидесятилетию национальной независимости.

Она обратилась к Департаменту туризма с просьбой координировать свои действия с другими департаментами и секторами для организации размещения, питания и транспорта делегатов. Департаменту культуры и спорта поручено подготовить приглашения, удостоверения делегатов, схемы рассадки и разрешения на использование транспортных средств, в то время как Департамент общественной безопасности и Департамент строительства отвечают за организацию дорожного движения и маршрут движения транспортных средств от городских ворот к отелям и площади Бадинь. Тем временем Министерство здравоохранения должно быть готово разработать планы медицинского обслуживания, профилактики заболеваний и контроля за безопасностью пищевых продуктов в отелях.

Власти кварталов и общин, принимающих делегатов, усилят меры безопасности, наведут порядок и улучшат экологическую обстановку, а также выделят персонал для оказания помощи в гостиницах. Городские власти предоставили номера в ведущих отелях и рекомендовали высококачественные варианты размещения делегаций.

Особое внимание уделяется группе из 16 особых гостей, в том числе героическим вьетнамским матерям, инвалидам войны, ветеранам и героям Народных Вооруженных сил. Они будут размещены в отеле Daewoo и прибудут за день до официальной церемонии.

В связи с проведением мероприятия медицинские службы усилены, а бригады скорой помощи размещены на площади Бадинь, улице Бакшон, в парке Батьтхао, парке Тхонгнят и вдоль основных улиц.


ВИА/ИЖВ

