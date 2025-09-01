Ханой готовится принять делегации на празднование Национального дня

Улица Хангма в районе Хоанкием в Ханое украшена красными флагами с желтыми звездами в честь празднования 80-й годовщины Национального праздника. Фото: ВИA

Муниципальный народный комитет объявил, что 33 провинции и города подтвердили свое участие в памятной церемонии, в результате чего более 6570 делегатов прибыли в столицу на грандиозный парад и праздничные мероприятия, посвященные восьмидесятилетию национальной независимости.Она обратилась к Департаменту туризма с просьбой координировать свои действия с другими департаментами и секторами для организации размещения, питания и транспорта делегатов. Департаменту культуры и спорта поручено подготовить приглашения, удостоверения делегатов, схемы рассадки и разрешения на использование транспортных средств, в то время как Департамент общественной безопасности и Департамент строительства отвечают за организацию дорожного движения и маршрут движения транспортных средств от городских ворот к отелям и площади Бадинь. Тем временем Министерство здравоохранения должно быть готово разработать планы медицинского обслуживания, профилактики заболеваний и контроля за безопасностью пищевых продуктов в отелях.Власти кварталов и общин, принимающих делегатов, усилят меры безопасности, наведут порядок и улучшат экологическую обстановку, а также выделят персонал для оказания помощи в гостиницах. Городские власти предоставили номера в ведущих отелях и рекомендовали высококачественные варианты размещения делегаций.Особое внимание уделяется группе из 16 особых гостей, в том числе героическим вьетнамским матерям, инвалидам войны, ветеранам и героям Народных Вооруженных сил. Они будут размещены в отеле Daewoo и прибудут за день до официальной церемонии.