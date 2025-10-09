НОВОСТИ
Ханой готовится к 1-у Всемирному культурному фестивалю
По словам организаторов, фестиваль станет ключевым культурным событием внешней дипломатии Вьетнама в 2025 году, собрав 48 стран-участниц с 45 национальными культурными павильонами, 34 международных гастрономических стенда, 23 художественных коллективов из Вьетнама и других стран, 12 организаций, представляющих книги и издания, а также 22 страны, участвующие в международной кино-программе.
По словам начальника Управления международного сотрудничества Министерства культуры, спорта и туризма Нгуен Фыонг Хоа, этот фестиваль — самый масштабный культурный форум в истории Вьетнама, объединяющий культуры всех пяти континентов. От национальных культурных пространств до художественных выступлений, показов традиционной одежды и гастрономических впечатлений — все направлено на прославление многообразия в единстве и утверждение роли культуры как прочного моста между народами.
Фестиваль будет включать разнообразные интерактивные и представительные мероприятия в течение трех дней. Посетители смогут насладиться яркими культурными проявлениями: народными танцами, музыкой, традиционной одеждой, кинематографом, изобразительным искусством и мировой кухней — все это на территории культурного наследия Императорской цитадели Тханглонг — культурного центра тысячелетней истории столицы.
Одним из ключевых и уникальных событий фестиваля станет модное шоу «Шаги наследия», который пройдет вечером 11 октября на центральной сцене. В нем примут участие почти 100 национальных костюмов из стран-участниц, обещая стать самым масштабным международным показом традиционной одежды в истории Вьетнама. По словам организаторов, программа «Шаги наследия» — это не просто модное шоу, а путешествие в мир наследия и самобытности, где каждый костюм рассказывает культурную, историческую и духовную историю своего народа. Зрители увидят яркое многообразие мира через цвета, материалы и традиционные узоры.
В рамках фестиваля 11-12 октября на территории Императорской цитадели Тханглонг пройдут многочисленные культурные и художественные мероприятия, которые станут привлекательными для туристов из Вьетнама и других стран.
Будут организованы выставки и многонациональные культурные пространства. На «Культурной улице» гости смогут посетить павильоны почти 50 стран, включая Китай, Корею, Японию, США, Россию, Францию, Иран, Анголу, Лаос, Филиппины и другие. Там будет представлена история, искусство, язык, традиционная одежда и обычаи разных народов. Посетители смогут примерить национальные костюмы Вьетнама и других стран и погрузиться в атмосферу международного общения.
Фестиваль открыт для бесплатного посещения 11 и 12 октября. Для участия в церемониях открытия и закрытия зрители могут зарегистрироваться для получения бесплатных билетов на официальном сайте события worldculturefestival.vn.