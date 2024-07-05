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Ханой готовится к строительству линии метро № 3: утвержден план выбора подрядчика
Проект технической поддержки включает восемь пакетов консультационных и неконсультационных услуг с использованием безвозвратной официальной помощи в целях развития на сумму 308 млрд донгов (12,8 млн долларов США) от Азиатского банка развития (АБР) и Европейского союза (ЕС).
Линия метро протяженностью 8,7 км, стоимость которой составит 40,5 трлн донгов, будет проложена в основном под землей от центрального района Донгда до южного района Хоангмай, вдоль улиц Чан Хынг Дао - Чан Тхань Тонг - Ким Нгыу - Там Чинь.
Финансирование будет осуществляться из нескольких источников, включая 274,1 миллиона долларов США из городского бюджета и почти 1,5 миллиарда долларов США в виде иностранных кредитов от АБР, немецкого банка развития KfW и Французского агентства развития (AFD).
Ожидается, что после ввода в эксплуатацию линия метро № 3 значительно улучшит транспортный поток и снизит количество пробок в Ханое. Линия рассчитана на перевозку 488 000 пассажиров ежедневно, обеспечивая жизненно важное транспортное сообщение между центром города и западными и южными районами.