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НОВОСТИ

Ханой готовится к строительству линии метро № 3: утвержден план выбора подрядчика

Народный совет Ханоя утвердил план выбора подрядчика для проекта технической поддержки в рамках подготовки к строительству линии метро № 3, проходящей от Ханойского железнодорожного вокзала до района Хоангмай.
  На заседании Народного совета Ханоя. Фото: hanoimoi.vn  
Этот план является частью более широкого постановления, которое также способствует проведению исследований и строительству интегрированной городской транспортной системы.

Проект технической поддержки включает восемь пакетов консультационных и неконсультационных услуг с использованием безвозвратной официальной помощи в целях развития на сумму 308 млрд донгов (12,8 млн долларов США) от Азиатского банка развития (АБР) и Европейского союза (ЕС).

Линия метро протяженностью 8,7 км, стоимость которой составит 40,5 трлн донгов, будет проложена в основном под землей от центрального района Донгда до южного района Хоангмай, вдоль улиц Чан Хынг Дао - Чан Тхань Тонг - Ким Нгыу - Там Чинь.

Финансирование будет осуществляться из нескольких источников, включая 274,1 миллиона долларов США из городского бюджета и почти 1,5 миллиарда долларов США в виде иностранных кредитов от АБР, немецкого банка развития KfW и Французского агентства развития (AFD).

Ожидается, что после ввода в эксплуатацию линия метро № 3 значительно улучшит транспортный поток и снизит количество пробок в Ханое. Линия рассчитана на перевозку 488 000 пассажиров ежедневно, обеспечивая жизненно важное транспортное сообщение между центром города и западными и южными районами.

ВИА/ИЖВ

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